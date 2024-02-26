長的漂亮就職場順遂？ 網一理由不挺：太帥太美反而不想認識

長相漂亮會提升職場順利度？一名女網友在PTT網站上詢問大家，在寫程式這個行業，因為自己的長相不是好看的那一型，很想知道若是長得漂亮，職場到底會有多順利？原PO在好奇之餘還認為，若真的是如此，去借款百萬整型，「人生不就都可以躺平了？」，引起網友熱議。

原PO以「看很多鄉民說長得漂亮職場會順利」為標題在PTT PO文表示，認為從事寫程式的自己外表不是很好看，一直以來都是靠實力，所以很好奇長相漂亮的人職場上到底會有多順利，包括「所有coding工作都有人幫忙做」、「不用加班」、「KPI都很好」、「年薪百萬以上，每年穩定加薪」、「面試什麼RD工作都能輕鬆入取」、「明明不會AI，也能去當AI工程師」。她並說如果有這麼順利，「借錢貸款100萬，整型整到好看，人生不就都可以躺平了？」。

網友認為不見得，「可是我的職場就真的工作品質好才會升遷啊」、「也沒這麼順利吧，覺得個性才是關鍵」、「有說話好笑、很會逗人開心的醜矮男，也有溫柔體貼會照顧人的普信女，這種人緣會差到哪裡去？反觀太帥太美的大家都只是想遠遠的賞心悅目，反而不太想去交流認識」。

但也有人認為長相出色可以加分，「正妹員工老總超喜歡，特別交代不能給她太多工作，假日還可以來公司報加班唸書準備國考，後面要離職，主管還拚命慰留，這樣算順利了吧，補充一下，上班都在看股票 」。有人還認為，如果長得漂亮的同事在職場上會更順利，那負責當工具人的同事就得包山包海，有人認為，在科技業還沒遇過很漂亮的程式設計師，「頂多只有帥哥PM、帥哥程式設計」。