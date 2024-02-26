快訊

尖叫！宇多田光無預警宣布台北開唱 海外首演獻台灣

籃球專題／中華男籃兩役慘敗 四大議題須重新檢視

套餐8折！麥當勞「無敵大麥克、香鷄大麥克」限時回歸

長的漂亮就職場順遂？ 網一理由不挺：太帥太美反而不想認識

聯合新聞網／ 綜合報導
長相漂亮會提升職場順利度？一名女網友在PTT網站上詢問大家，引起網友熱議。此為示意圖。圖片來源：Ingimage
長相漂亮會提升職場順利度？一名女網友在PTT網站上詢問大家，引起網友熱議。此為示意圖。圖片來源：Ingimage

長相漂亮會提升職場順利度？一名女網友在PTT網站上詢問大家，在寫程式這個行業，因為自己的長相不是好看的那一型，很想知道若是長得漂亮，職場到底會有多順利？原PO在好奇之餘還認為，若真的是如此，去借款百萬整型，「人生不就都可以躺平了？」，引起網友熱議。

原PO以「看很多鄉民說長得漂亮職場會順利」為標題在PTT PO文表示，認為從事寫程式的自己外表不是很好看，一直以來都是靠實力，所以很好奇長相漂亮的人職場上到底會有多順利，包括「所有coding工作都有人幫忙做」、「不用加班」、「KPI都很好」、「年薪百萬以上，每年穩定加薪」、「面試什麼RD工作都能輕鬆入取」、「明明不會AI，也能去當AI工程師」。她並說如果有這麼順利，「借錢貸款100萬，整型整到好看，人生不就都可以躺平了？」。

網友認為不見得，「可是我的職場就真的工作品質好才會升遷啊」、「也沒這麼順利吧，覺得個性才是關鍵」、「有說話好笑、很會逗人開心的醜矮男，也有溫柔體貼會照顧人的普信女，這種人緣會差到哪裡去？反觀太帥太美的大家都只是想遠遠的賞心悅目，反而不太想去交流認識」。

但也有人認為長相出色可以加分，「正妹員工老總超喜歡，特別交代不能給她太多工作，假日還可以來公司報加班唸書準備國考，後面要離職，主管還拚命慰留，這樣算順利了吧，補充一下，上班都在看股票 」。有人還認為，如果長得漂亮的同事在職場上會更順利，那負責當工具人的同事就得包山包海，有人認為，在科技業還沒遇過很漂亮的程式設計師，「頂多只有帥哥PM、帥哥程式設計」。

職場

延伸閱讀

工程師不愛到大陸出差了？內行人曝「2大因素」：就是這麼慘

公婆過度幫忙讓她憂鬱「不配當媽媽」 擠奶時被強行進房超驚

陪讀國小姐妹遭羞辱「缺錢窮人小偷」 她被當水豚狂摸

不住親子房！新手爸分享帶嬰孩遊墾丁省萬元 網全罵翻

相關新聞

長的漂亮就職場順遂？ 網一理由不挺：太帥太美反而不想認識

有人還認為，如果長得漂亮的同事在職場上會更順利，那負責當工具人的同事就得包山包海，有人認為，在科技業還沒遇過很漂亮的程式設計師，「頂多只有帥哥PM、帥哥程式設計」。

年後轉職開薪就業 北市企業徵才釋缺755個工作機會

台北市就業服務處2月26日至2月29日邀集16家國內知名廠商，共釋出755個工作機會，包括自行車租賃、旅宿、餐飲、門市零...

工程師不愛到大陸出差了？內行人曝「2大因素」：就是這麼慘

許多工程師會被公司外派出差行程。近日有一名網友表示，公司最近有去大陸的出差名額，結果有關係的責任工程師紛紛推三阻四，反觀美國和歐洲的行程大家搶翻天，甚至最後還要「抽籤」決定，他好奇「到中國出差有那麼慘？」，引發網友熱議。

新北技職青年大使夯 面試增英文口說

新北市教育局去年推薦32名技職青年大使赴美見學，補助每人10萬元助學金，昨辦成果發表暨家長說明會，復興商工學生李庭瑀說，...

公職沒想像的好！他心灰舉3案例 過來人嘆：想離職機率高

公務人員是不少人心中的鐵飯碗，吸引許多民眾爭相報考。不過，有公務員在Dcard分享自身3案例並直言「公職並非你想像的好」，安慰公職考生不須因落榜而難過，引起不少過來人共鳴。

數位青年培育好評不斷！緯創、智邦第2屆再釋超狂職缺

代工大廠緯創（3231）近年積極布局發展AI領域，各廠區也啟動擴廠、擴產計劃，並廣邀具備專業程式設計、AI設計能力的人才...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。