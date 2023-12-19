應徵店員…面試官開「高薪」 求職女一聽數字傻了：徹底清醒

薪資待遇是一般人找工作的主要考量點之一，但有時也會遇到雙方觀念有落差的情況。一名女網友日前應徵「薪優」店員，沒想到面試官口中的「高薪」卻僅有28,000元，讓抱有期待的她感嘆：「是我認知有問題？」

這名網友在「Dcard」發文寫道，她在某間店看到「誠徵店員，薪優」的公告，因此前去應徵門市人員。面試時，主管對她說「我們公司對員工很好的」，接著表明「剛進來就有28000的高薪喔」；結束後，她卻難掩心中疑惑：「請問是我的認知有問題？還是貴公司是否對高薪的定義有點誤解？」因而上網尋求解答。

網友們看到這般「高薪」數字也不禁搖頭，「因為很多進去都26400而已啊，一進去就28當然可以拿出來說」、「正常，很多人覺得不用什麼技術的工作有基本薪資就很好了」、「蠻正常的，之前有人約工程助理，開28k還在電話跟我說『我們薪水真的不錯的！很高』」、「以前在22K時代的時候，也遇過老闆親口說，這邊開兩萬的高薪，外面哪裡找得到？要知足」。還有網友直接打臉，「明年2024年元旦開始，基本工資27,470元，他給妳的叫做最低」。

不少人並指出在目前的環境下，這種待遇其實很吃緊，「28k扣勞健保實領差不多26500」、「28k在台北除非住家裡，不然根本活不了」、「工作一輩子，什麼都買不起，房子用燒的吧，工作不是為了生活，只為了生存」、「台灣的薪資結構真的有夠瞎」。

另有網友認為，門市店員這類不需學歷的工作原本就非高薪，是發文者自己找錯行業。對此發文者解釋道，是因為看到寫「薪優」才產生了一絲期待，「但是真的進去問後，徹底清醒了…」。