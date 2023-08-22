大公司邀面試…成大碩士見職務嘆「悲哀」 交大的他：接過甕仔雞電話

景氣好不好，找工作的人最知道。一名成功大學工程科學研究所畢業生收到南科廠商的面試邀約，但職缺並非他想要的工程師，而是輪班技術員，讓他相當失望。其他網友們看到後紛紛分享自己收過的有趣邀約安慰他，也感嘆這波科技業低潮恐怕還沒看到盡頭。

「今年畢業的真的很悲哀。」一名成大工科所的應屆畢業網友在網路論壇「Dcard」發文，訴說求職的心酸。他貼出一份南科科技大廠的面試邀約，職務是工程技術員，工作內容為機台操作、產品檢驗、設備異常問題反應，採上兩天、休兩天的四輪二班制，每日工作12小時，每半年調換日、夜班。該職務所需條件為高中職以上畢業、無經驗可，及身高須達機台操作標準。

發文網友看到邀約的不是自己所期待的職務，而是僅高中職就可以做的技術員工作，不禁哀怨的說，「兩年前什麼阿貓阿狗都可以進去當工程師」，今年的畢業生真的很悲哀。

對於他的失望，許多國立大學畢業的網友紛紛跳出來分享各式各樣的職務邀約，顯示他並不孤單。「收到水果行和補習班撥接生」、「我是一直被一堆八大打電話」、「我收到徵信社的…私家偵探」、「我還有收到新竹金山街的金山炒羊肉發的面試邀請」、「我還收到葬儀社，不過我還真的去面試」、「我收到臭豆腐店的⋯嗆說他們看學歷因為除了要洗碗還要記帳」，還有一名交大碩士表示，「別難過，我還有104的甕仔雞徵外場打電話給我」。

但有人認為發文者太大驚小怪，「好了啦，啊你就工科，還想怎樣（已經鎖兩個月螺絲）」、「我一個朋友說他每天在聯發科鎖螺絲」、「工科所真的就那些而已（過來人經驗）」，一位成大電機所的網友還要他看清現實，「今年我們這種都不好找了，你沒特別強就別抱怨啦」。

也有部分網友安慰他是大環境所致，「現在景氣不好，有就該偷笑，大爆發之前也是這樣，你不把大爆發當標準的話，心情會好很多」、「老實說三年前就是這樣，你有面試邀請就有感激了」、「認真說，前幾年是因為疫情關係，非正所但有相關的，都會有機會，回歸正常後，非正所當然就比較沒那麼好找」。更有人悲觀的說「明年會更慘」，「最近面了大約10場，全部的主管都覺得整體景氣還在下降中」。

另有網友勸發文者正面思考，「從留言就可發現科技業扭曲的職場生態，原po要對自己有信心，也不必瞧不起作業員」、「朋友的朋友在台積上班，學士學墊仔，做超過十年，一步步從技術員到專業經理人」。