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生來高傲！「3星座」毫無奴性 水瓶不在乎小事、它不許有人凌駕於自己

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／pakutaso
圖／pakutaso

不知道你有沒有察覺，在身邊或是工作中，有一些人總是特別有「奴性」，總是做一些不屬於他們的事情，卻又不好意思拒絕。搜狐網指出，12星座中有3個星座生來就是王者，他們奴性最少，不會讓自己被人奴役。

水瓶座

身為12星座中最理性、最客觀的水瓶座，自然不會讓自己被人家奴役，雖然很多人都覺得水瓶座非常隨和，但也都認為水瓶座很高傲，雖然看似與誰都友好，卻始終沒有哪個朋友能走進他們內心，與任何人之間都會留有餘地。

很多人都會覺得水瓶座什麼都不在乎，但並非如此，他們不在乎的只是一些雞毛蒜皮的小事，因為他們已經看到了世間很多可有可無的事情。很難有人可以看到水瓶座的「奴性」，在做事情的時候，水瓶座有著自己獨特的思想，如果有人非要改變他們的想法，那他們的做法一定是置之不理，不管對方說什麼，都會按照自己的想法繼續下去。

獅子座

獅子座的自尊心極強，絕對無法忍受別人的輕視，他們是不能容忍有人來對他們指指點點的，相反地，他們會有很強的領導慾，在不自覺中就會表現出支配別人的意向。

獅子座從來都不能允許有人質疑他們，這會讓他們瞬間暴怒，在他們的世界裡，自己就是王，永遠都是對的，他們的高傲表現在任何時刻，無法容忍有人想要支配他們，即便是自己的戀人也不可以。

天蠍座

天蠍座的人非常敏銳，在任何事情上都能做出自己獨特的判斷，並不會輕易被改變，他們在推理和分析事物方面的能力超強，所以他們在確定目標之後一定會立刻投入去做，而且要做到最好。

天蠍座也是「奴性」最少的星座之一，他們和獅子座一樣也是12星座的王者，彼此誰也不服誰，在遇到事情之後，只要天蠍座決定了，就是誰來了也無法改變，即便是錯的，他們也願意一意孤行走下去。想要凌駕於天蠍之上，也得看天蠍願不願意理你，就算他們願意理你，你也未必能改變天蠍的想法。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

天蠍座 星座 水瓶座 獅子座

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