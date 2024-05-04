下周生肖運勢／「第一名是他」財運事業兩得意、猴出差有好運、蛇愛情甜蜜
命理專家曼樺老師分析，2024年12生肖每週運勢排行5/5-5/11。上榜的會有誰呢？快點來看看。
【事業運前三名】
1.雞：
本周運勢旺盛，為第一名。工作上有貴人幫忙指導。可順勢將自己對未來事業的想法提出與對方商議。
1.龍：
本周運勢飆升，同為第一名。信心十足，凡事得心應手，貴人運也不錯，千萬掌握時機，簽訂好合同合約。
2.猴：
本周運勢上升，為第二名。驛馬星動，奔波在外的情況居多，能忙總是好事。希望幸運降臨，努力拚出好成績。
3.蛇：
本周運勢穩定中上升，同為第三名。努力做該做的事，只要維持好客戶關係，不怕沒有豐收的結果。
3.馬：
本周運勢小幅上升，為第三名。工作上累翻天的節奏，許多事情的開展必須親力親為，才能奠定良好基礎。
【財運前三名】
1.龍：
本周財運在貴人帶動下飆升，借勢造勢，順風順水，很久沒有這麼信心十足的賺錢了。
2.猴：
本周財運屬於正財，異地得財，洽談業務順利，並且帶來豐沛可用的人脈關係，助力日後業務的發展。
3.雞：
受到甲方老闆的重用，讓你一展長才，並完成業績目標。微利時代，必須將心比心，多替客戶想想。
【感情運前三名】
1.猴：
單身男女本周愛情運不錯，參加論壇或讀書會，多說出自己的心得，有助於對方了解及欣賞你。
2.蛇：
愛情運甜蜜，和女友修成正果，終於要準備買房結婚了。你才瞭解愛是責任的開始，幸福的負擔。
3.雞：
難得的母親節假期，愛情與親情一起度過。愛情是一種信任，幸福是一種等待，結了婚之後的你，溫情放送，變得更體恤對方。
【健康運前三名】
1.雞：
本周健康運不錯，喜歡呼朋引伴一起打羽球，暨達到健身作用，又可以因此加深友誼橋樑。
2.馬：
健康運不錯。許久沒有上場打網球，今年目標是恢復正常體重，維持每周打一次球的習慣。
3.龍：
本周健康運不錯，身體狀況良好，愛上和女兒一起做瑜珈，拉伸筋骨，感受到身體前所未有的輕鬆與自在。
（本文作者為 兩岸三地華人命理大師曼樺老師）
◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。
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