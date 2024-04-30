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如何選擇最適合你的水晶？摸摸看看…第一眼吸引你就是它

方言文化／ 文‧潔瑪．佩特布里奇
水晶示意圖。圖/ingimage
水晶示意圖。圖/ingimage

如何選擇最適合你的水晶

我會在後續篇章中的每一份水晶處方箋裡，詳細介紹其特性與用途。當大家知道自己需要何種類型的水晶之後，下一步就是找出確切適用的款式。儘管有時候我會明確推薦最理想的晶體形狀或大小，不過，我還是希望大家能依照自己的喜好選擇。

請留意，每種水晶都有不同的主振盪率，就算是同一類水晶的不同晶體，也會以略微不同的頻率振動，視晶體大小、形狀和產地而定。建議大家多花些時間尋找，而要找到屬於自己的水晶，則需要運用直覺。

就算你認為自己的直覺不強也無妨，這件事其實遠比你想像的還要容易許多。基本上，最能吸引你的水晶，就是最適合你的。大家可以先找一家販售水晶的實體門市或網路商店，看看有沒有你需要的品項，並多方評估各種選擇，看看哪一塊水晶最能引起你的注意。

透過觸摸與水晶連結

有些人接觸感應（clairtangent）的能力較強，需透過實際觸摸、與水晶的振動連結，才能選出最適合的品項。這些人能感應到水晶的頻率，可能是「聽到一股嗡嗡的低鳴聲」，或「拿在手上，感覺水晶的冰冷或熱度」。因此，若你很難挑出屬於自己的水晶，不妨試著拿起來感受一下，看看哪款特別適合你。

水晶應該放在哪裡？

在後續水晶處方箋的各個篇章中，我會說明各款水晶所對應的身體部位，以及適合放置在室內哪個位置。如果處方箋的頁面上沒有特別提及擺放位置，或者你還沒有打算開始積極使用，但又想獲得一些水晶能量，那麼建議隨身攜帶較小塊的水晶，將之放在口袋、錢包或背包裡，甚至當作首飾佩戴在身上；家中則擺放較大塊的水晶，以能與水晶屬性相互搭配的空間為主。例如具有療癒、平靜和放鬆功效的水晶，建議放在臥室或浴室；能提高工作效率的水晶，較適合放在辦公室；正能量強大的水晶，則置於客廳或廚房。

工作與生活平衡

條紋瑪瑙Banded Agate

條紋瑪瑙。圖／方言文化提供
條紋瑪瑙。圖／方言文化提供

你是否常常把全部的注意力和精力都投入在生活的某一個方面上，因而忽略了其他的事情？一段時間之後，這樣的不平衡會以各種方式展現出來，例如心中有股難以解釋的不滿情緒，甚至是明顯的健康問題，還有種種自我忽視的跡象等。切記，真正平衡的生活方式，是指在生活的各個層面都投入合理的時間，而絕非偏廢於某一方。

條紋瑪瑙能散發出強大的穩定能量，但與其他功效強烈的水晶不同，條紋瑪瑙的能量柔和而平穩，因此很容易被忽視。一般來說，人們偏向於使用能量強大的水晶，企圖快速獲得想要的結果，但若你希望生活更加平衡，條紋瑪瑙的穩定會更適合你。

使用方法

《療癒水晶處方箋》。圖／方言文化提供
《療癒水晶處方箋》。圖／方言文化提供

在希望取得更多平衡的位置擺放1 ∼ 2 顆條紋瑪瑙，例如，神明桌上擺一塊、客廳或廚房也擺一塊，有助於你在工作與生活間更加游刃有餘。

在接下來的幾週裡，生活便會慢慢出現變化。你可能會感到受到一些時間安排的改變，開始午休、按時完成工作等。甚至，你可能會重新盤點、安排每日進度，讓生活更加愉快，並在週末關閉工作訊息提醒。

我也推薦大家購買一顆條紋瑪瑙球，它會向四周散發能量，讓周圍的人事物都能受益於它的平靜能量。

(本文摘錄自《療癒水晶處方箋》，方言文化出版，未經同意禁止轉載。)

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