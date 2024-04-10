四生肖害人害己下場慘！蛇鼠愛算計、豬不帶腦子、「這生肖」耍賤招被看穿

有些人為了金錢、權利，為了往上爬，不惜選擇利用與傷害他人，用盡心機的結果，有可能就是失去朋友，或反被陷害。旺好運分享，以下4個生肖做壞事往往最終都會害到自己！

自作自受生肖：鼠

屬鼠的人利益導向，若有借助別人、踩著別人上位的機會，一定會去做，雖然權勢都得到了，但也將自己的名聲弄臭了。

自作自受生肖：蛇

屬蛇的人性格腹黑，做事從不給人留情面，最擅長落井下石，天天算計別人，小心招惹到不該惹的，最後自己栽跟頭！

自作自受生肖：猴

屬猴的人腦袋靈活，卻沒有把自己的小聰明用在正途上，為短期利益錯過其它可發展的機會，而看穿這些把戲的人，也只想遠離他們了。

自作自受生肖：豬

屬豬的人不只是懶癌末期，還常常自以為是、做事不經腦子，有些自以為是的做法，都會造成大家的困擾，得罪許多人。

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