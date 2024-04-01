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清明返鄉祭祖「5種人不宜掃墓」！命理師示警：恐遭靈體入侵

聯合新聞網／ 綜合報導
命理師提醒，清明返鄉掃墓有5種人不宜前往。 聯合報系資料照
命理師提醒，清明返鄉掃墓有5種人不宜前往。 聯合報系資料照

清明節」為祭掃墳墓、緬懷先人的重要節日，各地民眾紛紛返鄉祭祖，不過也要留意，不是所有人都適合掃墓祭祖。命理師楊登嵙分享，有5種人不宜掃墓，若貿然行動恐有遭靈體入侵的可能，因此提醒民眾應多加注意。

一、孕婦：

墓地多在偏遠地區，地形高低起伏、路面顛簸不平，導致孕婦行動不甚方便，也增加跌倒的風險，加上肚子裡的新生命，不適合這麼早就接觸靈魂，若真要前往，建議可在肚子上包裹紅布。

二、7歲以下小孩：

7歲以下小孩容易感受到另一個世界的靈魂而受影響，且小孩活蹦亂跳、摸東摸西容易跌倒受傷，或感染到汙穢不淨的陰氣，因此不宜參與掃墓。若要參加，大人應再三叮囑規矩，並配戴好護身符。

三、重症患者：

重病患者因免疫力低下，元神氣虛容易遭靈體入侵，不宜前往墓地。

四、大病初癒者：

大病初癒時體質仍虛弱，容易遭靈體入侵，不宜前往墓地。

五、剛結束手術者：

需要好好靜養，而墳地細菌多，恐引發傷口感染，不宜前往墓地。

楊登嵙最後也補充，若因以上狀況無法參與祭祖掃墓，可請親戚向祖先稟報即可；若在掃墓過程中感覺身體不適，最好先到廟宇拜拜後再回家；若掃墓回家後身體不適，須到廟裡求淨符淨身，情況嚴重者，則須請法師處理。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

清明節

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