誰是你的戀愛剋星？火火配相愛相殺、土象講不贏風象、這組合「情勒高手過招」

俗話說的好，「一物剋一物」，每個生物一定都有自己的剋星，星座當然也不例外。占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片『星座』12星座戀愛裡的剋星大公開‼️誰是你感情裡的大魔王‼️，建議參考太陽星座、月亮星座和金星。

▎火象星座／牡羊、獅子、射手

火象星座的剋星其實就是同屬於火象星座的人，常常會發現兩個火象星座在一開始會很快速地互相吸引，也因為個性很相像，誰都不願意低頭，相愛得很熱烈吵的也是天翻地覆。

感性派的火象星座也會被理智派的土象星座壓制，一個火象搭配到一個土象，會發生一個講很多話，一個做很多事。火象星座其實要的東西很表面，就是在他分享事情的時候有一個人可以熱烈回應，但土象星座也因此無法給予火象星座想要的。

▎土象星座／金牛、處女、摩羯

土象星座的剋星是風象星座，土象星座做事都有自己的節奏、規矩，也常常循著這套道理來待人處事， 但是一遇到「感覺派」的風象星座，土象星座會搞不懂他們在想什麼。土象星座是比較實際的， 要有把握他們才會出手，所以遇到凡事先做再說的風象星座會很頭痛。

雖然土象星座在吵架的時候是很有邏輯性的，很難辯贏他們，但是一遇到風象星座的不按牌理出牌，就會常常出現無法溝通的狀況，甚至出現風象星座完勝土象星座的情況。

▎水象星座／巨蟹、天蠍、雙魚

水象星座的剋星就是大刺刺的火象星座，水象星座本來就比較細膩、敏感，一開始水象和火象蠻容易互相吸引的，而且水象星座對愛情都有一定的憧憬，碰上攻勢猛烈的火象星座就很容易被拿下。

但是因為水象星座心思太過細膩，常常會因為火象星座脫口而出的一句話傷心難過，但火象星座會認為這沒有什麼，無法理解水象星座的內心想法。再加上水象星座水象星座比較會生悶氣，這點也讓火象星座很不明白，甚至覺得很麻煩。

▎風象星座／雙子、天秤、水瓶

古靈精怪的風象星座也是有剋星的，也就是水象星座。風象星座是很聰明的，只要他們願意，在一開始就可以展現自己善解人意、細心的那一面，雖然會感動到水象星座，但是時間一拉長，他們的表達會變回比較直接一點的。

水象星座有時候也會用暗示或是拐歪抹角的方式來表達情緒，雖然有時候風象星座會很想搞懂對方的想法，但更多的時候他們沒有抓到水象星座的暗示就會形成冷戰。風象星座不是不會冷戰，只是遇上比他們更會冷戰的水象星座，會令他們非常苦惱的。

善於交際的風象星座也會因為交友圈廣泛，而讓水象星座沒有安全感，這也是風象星座不明白水象星座心思的一個關鍵。而風象星座與水象星座比較像是互相的剋星，因為他們都是比較會打心理戰的，只要組合在一起常常會有互相情緒勒索的狀況發生。

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