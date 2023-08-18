如何在鬼月招財與防身？ 配戴「一物」吸足陽氣

農曆七月鬼門大開之際，是許多好兄弟回歸陽間的時期，因此許多禁忌也跟著來。「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」臉書分享在鬼月如果要發揮陰財大法，還有附上防身秘笈作為參照。老師也特別提醒，因為今年鬼月沖交通事故，所以請大家務必防身。

五鬼運財法

極陰月、極陰日、極陰時，求陰財，所謂陰財就是樂透財，建議拿取紅包袋裝5個硬幣，象徵5鬼運財，記得要拿著紅包袋，再對著天空冥想鈔票掉落，就能增加偏財運。

泡熱水抗陰

鬼月屬陰月，熱水屬陽氣，多泡熱水澡能抵擋陰氣入侵，發財又健康。

海鹽淨化機

若要去醫療院所，請先在口袋或包包放一包海鹽，離開後在回家的的路上將它丟掉。因為海鹽自身帶有淨化氣場的作用，因此會在你身上形成保護圈，當你有沾附到不好的能量時，海鹽會中和它所帶來的負面影響。小孟老師也特別提醒你，記得要丟在垃圾桶別破壞環境。

借陰發陰

借陰發陰，準備一個碗，裡面放入1元、5元、10元、50元各一個，再倒入冰水，將碗裡的錢水倒在花盆裡或樹根上。這個方法是因為鬼月屬陰，所以「陰水」為「冰水」，將水倒在花盆、樹根上，象徵「借陰發陰」，借「陰水」補「陰財」，偏財運就能因此大發。

潑灑淨化水

淨化家宅並生財，準備一個碗，裡面放入粗鹽、綠豆、紅豆，再加水，再拿到家門外潑灑，若住在小套房、公寓等，可以在家最大的門口外潑灑。這樣的方式，可以淨化、提升使用錢的能力，也有助於提升財運，讓財神爺進到家。

艾草

老師最後建議大家，可以隨身配戴艾草，因為艾草日照多，陽氣充足能抵擋好兄弟，陽氣充足錢就來。

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