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「大暑期前」12生肖招財術！兔多旅遊、羊做善事、豬多吃美食

聯合新聞網／ 實習編輯彭嘉輝
大暑從7月22日到8月7日，是一年當中最熱的時節，也是最適合提升財運的時期。圖／聯合新聞網製作
大暑從7月22日到8月7日，是一年當中最熱的時節，也是最適合提升財運的時期。圖／聯合新聞網製作

大暑是一個最適合為自己提升財運的時期。艾菲爾老師為每個生肖準備專屬的建議，讓你在大暑期間（7/22~8/7）能夠吸引財神爺的眷顧，不僅錢包滿滿，生活也更加美好。

生肖鼠

在大暑期間，可以擺放黑色或藍色的物件，如黑曜石、海藍寶石等，透過多吃紅色食物，如紅豆、紅棗、紅蘿蔔等，增加你的熱情和活力，吸引正財和偏財。

多與屬金的牛、雞相處，可以互相幫助和吸引財氣。

生肖牛

在大暑期間，可以擺放黃色或棕色的物件，如黃水晶、珊瑚等。透過多穿白色或金色的衣服，增加你的威嚴和信心，吸引權力和貴人。

多與屬水的鼠、豬相處，可以互相補足和增加財源。

生肖虎

在大暑期間，可以擺放綠色或紫色的物件，如孔雀石、綠幽靈、紫黃晶等。透過多聽音樂或唱歌，增加你的創意和開朗，吸引桃花和人緣。

多與屬火的馬、羊相處，可以互相激勵和拓展財路。

生肖兔

在大暑期間，可以擺放綠色或紫色的物件，如翡翠、紫水晶等。透過多運動或出門走走，增加你的健康和運氣，吸引健康和旅運。

多與屬火的馬、羊相處，可以互相激勵和拓展財路。

生肖龍

在大暑期間，可以擺放黃色或棕色的物件，如蜜蠟、琥珀等。透過多閱讀或學習新知識，增加你的智慧和見識，吸引學業和事業。

多與屬木的虎、兔相處，可以互相支持和創造財富。

生肖蛇

在大暑期間，可以擺放紅色或粉色的物件，如石榴石、草莓晶等。透過多冥想或放鬆心情，增加你的平靜和洞察，吸引靈性和智慧。

多與屬土的龍、狗相處，可以互相信任和保護財產。

生肖馬

在大暑期間，可以擺放紅色或粉色的物件，如紅寶石、紅髮晶、粉晶等。透過多交朋友或參加聚會，增加你的社交和人氣，吸引合作和機會。

多與屬土的龍、狗相處，可以互相信任和保護財產。

生肖羊

在大暑期間，可以擺放黃色或棕色的物件，如黃玉、茶晶等。透過多做善事或捐贈物資，增加你的善心和福報，吸引財富和幸運。

多與屬木的虎、兔相處，可以互相支持和創造財富。

生肖猴

在大暑期間，可以擺放白色或金色的物件，如月光石、金鈦晶、黃金等。透過多玩遊戲或挑戰自己，增加你的樂趣和勇氣，吸引冒險和驚喜。

多與屬水的鼠、豬相處，可以互相補足和增加財源。

生肖雞

在大暑期間，可以擺放白色或金色的物件，如白水晶、黃碧璽等。透過多整理家務或規劃未來，增加你的秩序和目標，吸引成功和成就。

多與屬水的鼠、豬相處，可以互相補足和增加財源。

生肖狗

在大暑期間，可以擺放黃色或棕色的物件，如黃虎眼石、琥珀等。透過多陪伴家人或寵物，增加你的溫暖和忠誠，吸引親情和友情。

多與屬火的蛇、馬相處，可以互相信任和保護財產。

生肖豬

在大暑期間，可以擺放黑色或藍色的物件，如黑鈦晶、天河石等。透過多品嚐美食或享受生活，增加你的幸福和感恩，吸引快樂和滿足。

多與屬金的猴、雞相處，可以互相幫助和吸引財氣。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

大暑 生肖運勢 財運

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