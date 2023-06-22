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卡關也不怕！12星座突破困境排行 牡羊絕不退縮、這星座「目標越高、鬥志越旺」

聯合新聞網／ 綜合報導
透過星座分析，瞭解誰是會靠努力突破難關的人。圖片來源／ingimage
透過星座分析，瞭解誰是會靠努力突破難關的人。圖片來源／ingimage

有些人在碰到難關時，可能會選擇咬牙苦撐，努力去克服障礙。但也有人有不同想法，可能會選擇改變其他主意。日本網站「占TV」近來就分析十二星座，誰是最能默默努力，突破難關的人。

第12名 雙子座

雙子座不喜歡練習、特訓這些，會選擇用最簡單的方式達成目標。

第11名 雙魚座

雙魚座靠熱情做事，不容易維持住耐心。

第10名 天秤座

如果在團體內，天秤座就會盡量努力。但如果只有自己一個人，很容易就會放棄了。

第9名 水瓶座

水瓶座是頭腦派，比起努力，更會用智慧化解難關。

第8名 巨蟹座

巨蟹座比較像是大家長的角色，就算要努力，也是努力在支援別人方面。

第7名 處女座

處女座實際上是個努力家，會在不為人知時默默特訓。

第6名 獅子座

獅子座就像是漫畫裡嚴厲的教練一樣，會嚴格指導周圍的人。

第5名 金牛座

金牛座會拚命把成果完成，為此不管碰到什麼困難都會想辦法超越。

第4名 天蠍座

天蠍座忍耐力強，願意接受艱苦的鍛鍊。

第3名 射手座

射手座其實對自我要求相當高，他們努力並非全然是為了達成目標，或者超越他人，而是無法忍受無所作為的自己。因此他們願意埋頭苦幹，為的就是讓自己一天比一天更進步。

第2名 牡羊座

牡羊座鬥爭心強，討厭輸給他人。為了勝過宿敵，他們願意接受一切的磨練，在碰到巨大瓶頸時，他們也絕不退縮，直到終於跨過障礙的那一刻，他們才肯善罷干休。

第1名 魔羯座

魔羯座的人野心強，且是目標訂得越高，自己的鬥志越旺的類型。不管什麼樣的難題，他們都會發揮韌性去克服，就算實力還不夠，也會告訴自己「不更努力不行」，不自覺讓人肅然起敬。

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