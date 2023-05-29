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本週「血型+生肖」財運最旺TOP5！第一名錢財來自「四面八方」運勢超強

聯合新聞網／ 非貓不可
新台幣。路透
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在本週前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人財運來自四面八方，有人卻能放長線，釣大魚，增旺自己的財庫，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型O型+生肖屬牛

本週在文字、音樂、繪圖工作者的運勢上，將會開始起運，例如記者、創作者、音樂人，畫家等等，這段時間靈感不斷，文思泉湧，能夠譜出各種美妙的作品，讓身邊的人耳目一新，更能擄獲一般大眾的胃口，雖然無法立即獲得財富，但對往後的財運，有著極大的幫助。

第四名：血型A型+生肖屬雞

放長線，釣大魚，是本週財運的重點，特別是在從事保險業的人，請多用溫暖關心的態度面對客戶，雖然感覺會花費很多心力，但是請你一定要堅持，因為在取得客戶的信任之後，會把親朋好友都推薦給你，屆時能夠突然收下一堆保單，不僅讓自己樂開懷，連長官都會對你刮目相看。

第三名：血型B型+生肖屬馬

二人同心，其利斷金，想要在商場上闖蕩，光靠一個人的力量是不夠的，尤其是在生意上打滾的商人，如果你是生意人，本週將會遇到一個不錯的機緣，可以與人洽談合作關係，無論誰是出資者，或誰是經營者，你們都將會是彼此雙方的貴人，能夠共同攜手創造財富。

第二名：血型B型+生肖屬豬

在技術性產業的獨立工作者，例如水電工、水泥工、電力工程、程式設計等，本週財運特別旺盛，尤其是水電工程這類型的人，將會有許多業務需要處裡，小到處理一般家庭，大到包下整棟大樓，可謂相當忙碌，建議在施工的時候，一定要注意品質，這絕對能讓往後的生意，更上一層樓。

第一名：血型O型+生肖屬蛇

本週的財富來自四面八方，自己就是自己的鈔票製造機，如果手上有尚未開始執行的計畫，無論是創業或開店，亦或是任何一種的投資方式，這個星期都可以放手去做了，因為你的運勢非常強大，能夠一帆風順，當然在過程中，自己還是要努力，也須看清環境，謹慎前進。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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