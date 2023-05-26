看起來很堅強！實際上超膽小的生肖TOP3 屬蛇人比你想像的還脆弱

在身邊的親朋好友中，你所覺得堅強的人，其實不一定堅強，他可能是最容易緊張，而且膽子其實很小的人，讓我們來看看最膽小的生肖TOP3是哪幾位。

第三名：鼠

鼠寶寶在生活中，常會為了自己所在乎的事情勤奮努力，處理事情時也是眼觀四方，耳聽八方，非常的機智靈巧，能夠看到並預測事情的細微發展，所以容易杞人憂天，變得有些膽小怕事，其實常常只是對於事物的認識度不夠，或是在還沒有了解前，就先下定論，雖然這是一種自我保護的意識，但有點過頭了，建議鼠寶寶要把眼光放遠，把心胸打開，對於事情的理解要更加深入，不要有太多的懷疑和畏懼，這樣才能讓自己的格局更寬廣。

第二名：蛇

每脫一次皮，就獲得重生的蛇寶寶，總是給人陰沉難以捉摸的感覺，好像時不時的就會在你背後放冷箭，猛咬你一口，尤其是當蛇寶寶沉默不語時，更是令人感到畏懼，不知道何時就要露出毒牙來傷害你，其實蛇寶寶天性多疑，常常會在自己的思想漩渦裡打轉，不斷的在當中糾結，如果這時候你讓蛇寶寶感到威脅時，蛇寶寶就會擺出一副張牙舞爪的樣子，其實蛇寶寶只是因為緊張怕而故作聲勢，這時候你就要多安撫他，蛇寶寶其實比你想像的還要脆弱。

第一名：羊

屬羊人溫和善良，常給人一種順從有耐心的感覺，和屬羊人在一起時，大多能感到非常的寧靜和諧，但其實羊寶寶容易多愁善感，而且優柔寡斷，很多事情在他心中是揮之不去的，尤其是過往不好的經驗重現時，羊寶寶常用堅強外表去淹蓋內心的陰暗面，在別人看不到的地方，羊寶寶充滿著諸多恐懼害怕，一有風吹草動，馬上會豎起神經，或許你無法察覺羊寶寶內心的擔憂，但是你可以多多的鼓勵和陪伴他，這對於羊寶寶來說，會是最大的安全感。

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