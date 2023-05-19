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4星座貴人降臨好運到！找工作、想投資找「這些人」指導

聯合新聞網／ 綜合報導
射手座「事業工作遇貴人」。圖片來源/ingimage
射手座「事業工作遇貴人」。圖片來源/ingimage

貴人降臨好運到！塔羅牌老師艾菲爾表示，隨著大吉星木星于5月17日進入金牛座，這將是一個讓許多人期待已久的轉折點，他點名射手座、水瓶座、獅子座、雙魚座都將遇到貴人，可能來自事業、愛情、財運和健康等不同領域，幫忙克服困難、解決問題。

第四名，雙魚座「生活健康遇貴人」，雙魚可能會遇到一位關心生活健康的貴人，並在生活習慣、飲食、運動等方面給予指導或建議，幫助雙魚改善生活習慣、維持健康體態，也可能會給予實際幫助，例如提供養生食品、健身器材等。

雙魚近期生活中可能遇到健康或心理問題，這時將遇到一位健身教練、醫生或心理諮詢師，提供雙魚專業意見，幫助雙魚恢復健康，找回生活平衡。「可以多請教身邊處女座、天蠍座、金牛座的女性年長者，她們的養身之道，讓自己更加年輕有活力」。

第三名，獅子座「桃花愛情遇貴人」，獅子將遇到有經驗和成熟的貴人，例如長輩或師長等，將可以提供戀愛方面提供寶貴建議和指導。舉例來說，獅子在尋找穩定的關係時，可能會遇到已婚且婚姻美滿的女性長輩，將給予戀愛方面指導。

艾菲爾老師建議，獅子座可以多尋求身邊射手座、牡羊座、雙子座年長女性的支持與援助，他強調，「在這段期間要敞開心扉，接受來自貴人的幫助和指導，就能更好地把握愛情機會和實現自己的願望」。

第二名，水瓶座「財運理財遇貴人」，當木星進入金牛，水瓶可能會遇到財運上的機會，也會遇到能幫助理財的貴人，將給予水瓶關於理財和投資的建議和指導，可以更好的管理財務、把握財富機會。

水瓶座近期可能正在尋找投資機會，將遇到有著豐富投資經驗的男性朋友，可以給予投資方面的建議與指導，例如如何選擇投資標的、如何控制風險等等，「可以多與身邊天秤座、雙子座、射手座男性切磋投資理財的話題，他們的話能讓你少走冤枉路，加速邁向致富道路」。

第一名，射手座「事業工作遇貴人」，在木星進入金牛後，射手將遇到事業和工作上更有經驗和成就的貴人，例如領導、前輩、專業人士等，提供有價值的指導讓射手更好的發展事業，並提升職場能力，或給予職場上的鼓勵。

如果射手座正在尋找工作，可能會遇到一位在相關行業工作多年的資深前輩，他將提供一些關於職場的建議和指導，並且推薦射手面試機會、介紹職場人脈等，「可以多親近獅子座、天秤座、水瓶座的長輩，他們能幫助體拓展職涯與遠見」。

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