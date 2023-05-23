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「討厭你就弄死你」三星座！天秤反擊、魔羯讓人消失、第一名是溫柔的他們
有些人好惡分明，只要討厭一個人，就會討厭到底，甚至是挑起戰爭也沒在帕。命理網站旺好運分享「這些星座討厭你就弄死你」，快看看有那些星座上榜，「道不同不相為謀」快離他們遠一點。
第三名：天秤座
天秤座其實不太會容易去討厭一個人，通常討厭人都是有得罪他們，萬一得罪天秤座，他們可是會反擊，而且關係一旦往這個方向，這場戰爭就不會有停下來的時候，最後不是你死，就是我活。
第二名：摩羯座
摩羯座非常聰明，而且很清楚知道自己適合怎麼樣的朋友或工作夥伴，如果遇到跟自己不對盤的人，就會拼命想把對方換掉，最好是消失在自己的眼前，因為他們如果討厭一個人，就會把對方當成是仇人一樣。
第一名：巨蟹座
巨蟹座對於自己討厭的人總有一種莫名反感，他們很注重一個人給他們的第一印象，如果印象很差就會反感到底，但如果是朋友騙他們錢，他們反而還不會這麼反感，甚至會想前去關心朋友是否遇到困難。
◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。
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