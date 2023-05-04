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吉星高照！5月「3生肖」財運大爆發 這生肖苦盡甘來「錢等著入袋」

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／ingimage
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隨著天氣越來越熱，時間也來到了5月，生肖運勢網站《搜狐網》點名了3個生肖迎來轉運，財運很旺，事業也會大吉大利，分別是生肖牛、羊、雞的朋友，要好好的把握喔！

生肖牛

屬牛的朋友進入5月後會有喜氣伴隨在身邊，命宮有吉星的助力，做事可以事半功倍，對於屬牛人來說，本月份凡事親力親為，也能夠取得很好的收穫，可以多發揮自身的優勢，在自己擅長的領域中一展長才，屬牛人的人際關係變好，在工作的發展上前景更強，如果積極打拚，收入也會跟著提升，靠自己的努力過上品質更高的生活。

生肖羊

屬羊的朋友5月份的運勢很穩定，本月份在事業方面也能迎來好消息，對於屬羊人來說，近期會迎來全新突破，努力表現的話，收入自然也能夠跟著水漲船高，本月份的財運會得到提升機會，最終苦盡甘來，屬羊人廣結善緣，一定會如虎添翼，靠著收入增長讓家人也一起過上更好的日子。

生肖雞

屬雞的朋友5月份財源高漲，做事努力，有付出就有收穫，屬雞人進入5月後，會一改過去的停滯感，在事業上迎來貴人的支持，倘若可以專注在工作上，一定能把機會都抓住，得到滿滿收穫，屬雞的人原本就眼光精準，所以能夠獲得很好的收益，如果能好好把握機會，一定能在事業中大放異彩，財源滾滾來，錢財等著入袋。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖運勢 財運

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