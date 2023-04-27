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「星座+血型」默默就看對眼TOP3！O型牡羊女和這組合一路幸福到底

聯合新聞網／ 綜合報導
有些星座血型的情侶，別容易自然而然在一起。圖片來源／ingimage
有些星座血型的情侶，別容易自然而然在一起。圖片來源／ingimage

感情的悸動，有時就在不知不覺中產生。當自己察覺時，才發現原來已經和對方相伴了這麼長的時間。日本網站「ハウコレ」近來就以星座、血型分析，最容易無意識就在一起的三組男女組合。

第三名 天蠍座B型男子+雙魚座AB型女子

同樣擁有藝術才華的兩個人，彼此相互吸引或許可說是必然。兩者都是不願意坦率表達自我的類型，因此常常不被大眾所理解，但相對的，好不容易碰上知音之後，自然而然就會擦出強烈火花。

第二名 射手座AB型男子+雙子座B型女子

自由且行動力旺盛的射手座AB型男子，與社交性、協調性強的雙子座B型女子，一旦湊在一起，就很容易自然而然出現各種行動，進而發展出關係。不過，由於兩者都是不喜歡被束縛的類型，興趣也常常轉換，有可能相伴多年之下，卻沒有走到最後。

第一名 水瓶座A型男子+牡羊座O型女子

水瓶座A型男子喜歡追求理想，常常自嘲現實平凡的自己，需要有人能夠填補內心的空虛。而牡羊座O型女子則容易被這類男性吸引，願意成為對方的支助。兩人從相遇開始，就能預期幸福的發展。

日本 星座 水瓶座

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