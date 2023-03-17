快訊

二膽陳姓士兵失聯 金門地檢終於發布通緝令

台積工程師年薪500萬竟一家三口住30坪小房 建商揭1警訊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

單純還是複雜？12星座成分表 白羊100% 這星座卻有8成分

聯合新聞網／ 綜合報導
每個星座內建不同的成分，白羊座超單純，幾乎可以說是「100%白羊」。圖片來源/ingimage
每個星座內建不同的成分，白羊座超單純，幾乎可以說是「100%白羊」。圖片來源/ingimage

12星座個性大不同，不同的成分加在一起，變成了獨特的你。占星師12talks在Ig分享「XX星座成分表...」系列文章，快來看看專屬你星座的成分表。

▎白羊座♈️

‧白羊座100%

‧外加星盤中其他星座特質

▎金牛座♉️

‧帶有天蠍座的記仇20%

‧隱藏獅子座愛面子10%

‧一點點巨蟹的懷舊氣息

‧一點點雙魚的情緒化

▎雙子座♊️

‧帶有射手座的幽默感10%

‧帶有處女作的欠缺自信10%

‧一點點白羊的衝動

‧一點點水平的不愛牌理出牌

▎巨蟹座♋️

‧帶有處女座的細心歸毛15%

‧帶有雙子座的雙重個性10%

‧一點點摩羯的事業野心

‧一點點天蠍的佔有慾

▎獅子座♌️

‧自帶白羊座的自我中心20%

‧帶有水瓶座的獨斷獨行10%

‧一點點巨蟹的脆弱

‧一點點雙魚的敏感

每個星座內建不同的成分，不同特質混合成了獨特的你。圖片來源/ingimage
每個星座內建不同的成分，不同特質混合成了獨特的你。圖片來源/ingimage

▎處女座♍️

.帶有天秤座的追求公平10%

‧帶有摩羯座的工作狂35%

‧一點點雙子的什麼都想要

‧一點點天蠍的正義感

▎天秤座♎️

‧隱藏白羊座的壞脾氣20%

‧帶有處女座的細節控5%

‧一點點獅子的自信心

‧一點點水瓶的若即若離

‧一點點天蠍的保護自己

▎天蠍座♏

‧帶有金牛座的固執15%

‧帶有雙子座的機智聰明10%

‧一點點白羊的自我

‧一點點雙魚的玻璃心

‧一點點射手的防備心

▎射手座♐️

‧帶有處女座的完美主義20%

‧隱藏白羊座的急躁5%

‧一點點雙子的好學不倦

‧一點點天秤的愛聆聽

▎摩羯座♑️

‧帶有巨蟹座的宅30%

‧帶有金牛座的固執20%

‧一點點天蠍的佔有慾

▎水瓶座♒️

‧射手座的愛好自由30%

‧一點摩羯座的倔強

‧一點雙魚座的敏感

‧一點白羊座的脾氣衝動

‧一點金牛座的固執

‧一點雙子座的神經刀

‧一點獅子座的自尊心強

‧一點天蠍座的控制欲慾

▎雙魚座♓️

‧帶有處女座的細節控10%

‧帶有金牛座的精打細算10%

‧帶有天蠍座的強迫症5%

‧一點點雙子的求知慾

‧一點點天秤的優雅氣質

◎本文內容已獲 12talks 授權，未經同意禁止取用轉載。

星座

延伸閱讀

12星座誰最愛放閃？天蠍只想低調帶過 第一名炫耀到讓人超煩

《黑暗榮耀》現實版！3星座「超會復仇」千萬不要惹到他們

12星座字典裡沒有的字...雙子沒「秘密」、獅子不「反省」

十二星座曖昧中的樣子...牡羊丟直球、水瓶每句話都是暗示

相關新聞

心理測驗／直覺想逃！看似從容的你也有弱點 一張圖測出自己「不擅長什麼」

每個人天生的才華不同，總是有自己擅長的事情，跟無論如何練習，都會感到棘手的項目。日本網站「TRILL」近來就分享一則心理測驗，可以測出自己不擅長的事情是什麼。

單純還是複雜？12星座成分表 白羊100% 這星座卻有8成分

12星座個性大不同，不同的成分加在一起，變成了獨特的你。占星師12talks在Ig分享「XX星座成分表...」系列文章，快來看看專屬你星座的成分表。

12星座誰最愛放閃？天蠍只想低調帶過 第一名炫耀到讓人超煩

當人們有了戀人的時候，會因為開心而想要自誇或是炫耀，有時候看到別人放閃會因為開心而微笑，但是如果太常出現的話，反而會讓人覺得很厭煩，日本網站「占TV」列出了12星座中「最喜歡放閃」的排行，快看你是第幾名吧！

不要玩弄心機！3大星座「不吃戀愛套路」直接說出口就對了

不知道大家有沒有發現，現在的感情文章，大都在教人怎麼用各種套路捉放對方。戀愛的確需要技巧，可是愛是人類的本能，本能對真心是會回應的。當力量從內心散發到外表時，那比任何套路都來得更動人。比如科技紫微網接下來要提到的這幾個星座，跟他們相處時，與其費心學習怎麼捉放，不如真誠的去愛就可以了。

《黑暗榮耀》現實版！3星座「超會復仇」千萬不要惹到他們

Netflix黑暗復仇大劇《黑暗榮耀》第二季《黑暗榮耀2》近日上線，引爆劇迷搶追，劇情講述了一名女子在高中時承受嚴重的校園暴力，倖存多年後，她著手實行精心規劃的復仇，要讓加害者為惡行付出代價，一連串的復仇也讓劇迷看得相當過癮，清水孟國際塔羅小孟老師也列出有三個星座你若是有惹到他，「最容易被復仇」，要特別當心了。

每日星座運勢／天蠍單身別關在家裡 出門有好機會

2023-03-17牡羊座短評：意料之外的事情對你的打擊較大。【整體運★★☆☆☆】事業運低落，新計劃的推行並不如你預期設想的好，即使如此也不必灰心，經歷也是一筆寶貴的財富。財運一般，不如花點小錢去娛樂

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦