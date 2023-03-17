單純還是複雜？12星座成分表 白羊100% 這星座卻有8成分
12星座個性大不同，不同的成分加在一起，變成了獨特的你。占星師12talks在Ig分享「XX星座成分表...」系列文章，快來看看專屬你星座的成分表。
▎白羊座♈️
‧白羊座100%
‧外加星盤中其他星座特質
▎金牛座♉️
‧帶有天蠍座的記仇20%
‧隱藏獅子座愛面子10%
‧一點點巨蟹的懷舊氣息
‧一點點雙魚的情緒化
▎雙子座♊️
‧帶有射手座的幽默感10%
‧帶有處女作的欠缺自信10%
‧一點點白羊的衝動
‧一點點水平的不愛牌理出牌
▎巨蟹座♋️
‧帶有處女座的細心歸毛15%
‧帶有雙子座的雙重個性10%
‧一點點摩羯的事業野心
‧一點點天蠍的佔有慾
▎獅子座♌️
‧自帶白羊座的自我中心20%
‧帶有水瓶座的獨斷獨行10%
‧一點點巨蟹的脆弱
‧一點點雙魚的敏感
▎處女座♍️
.帶有天秤座的追求公平10%
‧帶有摩羯座的工作狂35%
‧一點點雙子的什麼都想要
‧一點點天蠍的正義感
▎天秤座♎️
‧隱藏白羊座的壞脾氣20%
‧帶有處女座的細節控5%
‧一點點獅子的自信心
‧一點點水瓶的若即若離
‧一點點天蠍的保護自己
▎天蠍座♏
‧帶有金牛座的固執15%
‧帶有雙子座的機智聰明10%
‧一點點白羊的自我
‧一點點雙魚的玻璃心
‧一點點射手的防備心
▎射手座♐️
‧帶有處女座的完美主義20%
‧隱藏白羊座的急躁5%
‧一點點雙子的好學不倦
‧一點點天秤的愛聆聽
▎摩羯座♑️
‧帶有巨蟹座的宅30%
‧帶有金牛座的固執20%
‧一點點天蠍的佔有慾
▎水瓶座♒️
‧射手座的愛好自由30%
‧一點摩羯座的倔強
‧一點雙魚座的敏感
‧一點白羊座的脾氣衝動
‧一點金牛座的固執
‧一點雙子座的神經刀
‧一點獅子座的自尊心強
‧一點天蠍座的控制欲慾
▎雙魚座♓️
‧帶有處女座的細節控10%
‧帶有金牛座的精打細算10%
‧帶有天蠍座的強迫症5%
‧一點點雙子的求知慾
‧一點點天秤的優雅氣質
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