驚蟄到！3星座連15天人氣、財運降臨 命理師曝「1招」可避災

今天(6日)是節氣驚蟄，春雷響萬物動，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，這段期間，受到第一凶星「火星」刑「海王」的星相影響，要特別注交通意外、火災及食物中毒，也可能會有詐騙集團跟槍枝持有者被警方大量掃蕩的情形。但驚蟄期間也會為三個星座帶來好運氣，就是只要努力就會比別人更容易被看見，因而帶來高人氣跟財富，邱彥龍老師說，水瓶、雙魚跟牡羊正是驚蟄期間(3/6-3/21)的幸運兒。

邱彥龍老師指出，由於火星刑到海王，容易發生因酒駕、嗑藥、睡眠不足、迷糊等因素造成的嚴重交通意外或打架鬥毆事件，因此建議飲酒要適當或乾脆先自我克制禁酒15天，可以避掉災難，否則不僅容易爆發突發性心腦血管疾病，也會帶來財庫破洞或意外傷亡。

另外，邱彥龍老師也解釋，火星刑海王也會導致詐騙集團、販毒、非法持有或販賣槍枝者，特別容易出現豬隊友，因而被警方大量掃蕩。還有，邱彥龍老師提醒，火星這顆凶星本來就容易帶來火災，這段期間要特別小心電線走火、油類、化學物品、電池、天然瓦斯、焚燒紙張所引起的火災意外。還有過期食品容易導致身體出狀況或食物中毒，也要留意食物的新鮮度。

邱彥龍老師還特別點出，驚蟄的尾端還會剛好遇到代表感情的金星合相凶星羅喉，意味著3月16日至3月26日之間女性的財富、感情、生命容易出現問題，建議這段期間儘量遠離負面環境，若想分手或離婚都先緩一緩，或者讓權威單位介入，才是妥當處理方式，以免產生情殺憾事。

最後，邱彥龍老師也引用《易林·屯之益》卦曰：『水戴船舟，無根以浮。往往溶溶，心勞且憂。』來說明驚蟄期間大家特別容易對未來的規劃感到迷茫，總覺得自己定位不明，邱彥龍老師說，一切人生景象皆由心造，把『人』做好，八面玲瓏，處事圓滑，萬『事』就能解決，『錢』自然相隨。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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