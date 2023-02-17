12星座「最不會撒謊」排行 雙魚演技差、這星座「被討厭也要講實話」

每個人在一生中，或多或少都會有說謊的時候，差別在於有人撒謊技巧高超，能夠瞞天過海，但也有人天生就不懂得怎麼說謊，總是破綻百出。日本網站「占TV」最近就分析，排行哪些星座是最不懂得說謊的星座。

第12名 雙子座

雙子喜歡說些讓人開心的小謊，因此大家也不容易特別追究。

第11名 天秤座

天秤座善於交際、言詞，會說很多交際上的社交辭令。

第10名 天蠍座

天蠍座是個有秘密的星座，即使表面上看起來沒什麼問題，也可能內心暗藏著不願被人知道的事。

第9名 水瓶座

水瓶座懂得冷靜思考，過濾掉對自己不利的內容才開口。

第8名 處女座

處女座因為太在乎他人感受，結果往往說不了真話。

第7名 獅子座

獅子座性格大方，對誰都能坦誠相見。

第6名 巨蟹座

巨蟹座感情豐富，心裡想什麼都寫在臉上，所以也隱瞞不住。

第5名 魔羯座

即使是刺耳的話語，魔羯座也會認為有必要據實傳達。

第4名 射手座

射手座對誰都會敞開心胸，毫不保留地一一透露。

第3名 牡羊座

牡羊座個性直來直往，不管想到什麼事情，都會立刻脫口而出。即使是自己犯了錯，也會誠實招來。相對地，就算是說出來會破壞氣氛的事情，他們依然會管不住自己的嘴巴，可說是有利有弊。

第2名 雙魚座

雙魚座感情豐富，想笑的時候就會立刻笑出來，想哭的時候也立刻流下淚水。在這種情況下，當然也很難說謊騙人。即使他們可能會覺得自己撒謊的演技不錯，但看在旁人眼裡，可是一下子就輕易露餡了。

第1名 金牛座

金牛座認為人與人之間，必須建立彼此信賴的關係，所以從來都是講實話，不願意開口撒謊。即使可能被討厭，他們依然有什麼事情，就會老實說出來，不會特別諂媚任何人。