收納整理居然和星座有關？這些星座最愛亂買...你上榜沒？

斷捨離正夯，很多人會趁過年大掃除丟一波，你知道斷捨離也跟星座有關係嗎？那些星座最會瞎買？那些星座專買小廢物？哪些星座花大錢不手軟？整理師廖心筠在Podcas「姐整理的是人生」分享了「EP.1你的星座上榜了嗎？讓你猜不到的最會亂買的星座，收納整理跟星座有關」，解密星座和收納的關係。

廖心筠老師因為性格阿莎力，被粉絲暱稱「廖哥」，她平常就會看國師唐綺陽的星座運勢直播。廖老師曝露收納整理與星座竟然也有關係，她十年工作期間拜訪過一千多個家庭，每當看到客戶有某種慣性，她就會問客戶的星座，默默收集歸納出有趣的數據。

▎最會亂買星座前三名

第一名天秤座

廖哥說，天秤座不只愛買，還愛揪人家買，簡單說就是「散財童子」，天秤座不見得真心喜歡那個東西，而是喜歡買的感覺。他們看到任何漂亮流行的居家小東西都想買起來，但是買了放著就忘掉的機率很高。天秤座會買過量，還想著要送朋友，然後...他們就忘記了。

第二名雙魚座

對雙魚座來說，失戀要去逛街、領薪水要去逛街，逛街就卯足勁要消費，他們也很容易被慫恿或是同情別人，他們會莫名在路邊的店裡買8千元美容產品。除此之外，雙魚座更是出名的囤貨跟包色王，「每個顏色都好好看，就全買好了；很怕彩妝品顏色絕版，那就包色好了。」看到好用的、好吃的，雙魚座習慣性囤一下，因為囤太多，到最後東西連吊牌都沒剪就已經過時了，甚至連包裝也沒拆，東西就默默過期了。

廖哥建議：雙魚座清醒一點，東西買適量就好，東西會一直推陳出新，會有更厲害的東西在後面，「真的有很喜歡的東西，努力用完它就好了。」

第三名雙子座

雙子座很喜歡嘗鮮，他們會去徹夜排隊只為了最新的哀鳳，雙子總是在某一個點瘋迷某種興趣。雙子座可能最近突然很想騎腳踏車，立刻買齊車衣、車褲等配件，但騎兩次之後，他們就不想騎了。雙子座也可能突然愛上露營，也買齊所有裝備，包括客廳帳、露營桌椅，但它們可能露營幾次後又棄坑了。

廖哥建議：拜託雙子座不要喜新厭舊，先確定自己興趣能維持多久，再去買東西。

圖為收納打掃斷捨離示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingimage

▎最會省小錢花大錢的星座前三名

第一名金牛座

廖老師表示金牛座是她的最大客戶。一般人印象中，金牛似乎很摳很小氣，但是在她工作經驗裡，最願意花錢請整理師的第一名竟然是金牛座。他們平常省一堆小錢超級勤儉，家裡的東西用到很舊都還在用，但是金牛座內心非常重視生活品質，是一個反差很大的星座。

廖哥舉出超反差例子，假設戶外高溫38度，金牛座想要去某地，公車票錢要25元，他們會寧可頂著高溫，滿身大汗走路省下25元，然後覺得賺到。但是如果金牛座家裡廚具壞了，需要花25萬元，他們也願意立刻噴25萬元換新廚具。

金牛座很注重生活品質，平常省吃儉用，家裡很多東西，他們都覺得需要囤起來，但某天金牛可能突然就覺得這些雜物妨礙到居家生活，讓他們行動不便或是很壓抑，金牛座也願意突然花上萬元請整理師來清掉雜物。

第二名獅子座

獅子座性格霸氣，他們買東西不是亂買，而是瘋狂蒐集，他們會買整面牆的公仔或是滿屋子的芭比，對收藏品很願意砸大錢。獅子座省小錢花大錢的地方跟人不一樣，對他們來說65元的雞排很貴，但限量芭比6500元，他們會覺得很便宜馬上買。老師也笑說，只要去客人家看到整面牆都是限量球鞋，通常都是獅子座的。

獅子座的人對喜歡的東西不手軟，不算亂買，買的都是喜歡的，只是量很大異於常人。很多東西都是買了看了，使用頻率很低。

圖為國外男子熱愛收藏球鞋，還有專屬整面球鞋牆。路透

第三名牡羊座

牡羊座買東西非常衝動，看起來表面很平靜，好像在思考，上一秒還在看，下一秒他們已經結完帳等待配送到家了。

牡羊座很衝動，買的都不是小東西，都是超級誇張的大東西，例如按摩椅、運動器材、家具、電器，有網友留言說有牡羊座朋友買了獨木舟放家裡。牡羊座雖然很衝動，但買的東西都會用，不像天秤座常會買小廢物。

◎本文內容已獲 姐整理的是人生收納教主廖心筠 授權，未經同意禁止取用轉載。

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