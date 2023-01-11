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接下來30天「4個星座桃花最旺」摩羯遇到心儀對象機會極大

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接下來30天！這4個星座桃花最旺(圖片來源：Shutterstock)
接下來30天！這4個星座桃花最旺(圖片來源：Shutterstock)

來了來了，科技紫微網在2023年的第一個月，為你送上桃花的喜訊囉！畢竟，對於新的一年的所有期待之中，春心萌動可是其中最重要的一項。在十二個星座中，哪些星座能在本月收穫超高人氣，被桃花圍繞呢？就來看看以下的榜單吧。

天秤座

本月天秤座的桃花超旺不說，過年回家還有很多長輩熱心為你介紹對象。別嫌煩，雖然這類介紹常常讓人尷尬又有點受冒犯，但如果你自己也想順利脫單，相親又有什麼不好呢？說不定真的能遇到一個跟你很匹配的人喔，因為本月正是你的戀愛好時機。

在這個月，你還可以從打扮方面下手，讓自己的著裝風格來個大轉變。有時候，改換造型能夠給人眼睛一亮的感覺，為你帶來好的異性緣哦。部分天秤座的本月桃花會來自前任，可能有舊愛來求復合，好好考慮吧。

天蠍座

2023一開年，天蠍的戀愛運勢就展現回升之勢。與去年相比，社交機會多了許多，你將會認識、接觸不同的異性朋友。你自身的條件優勢也開始突顯，即使身邊已經不乏追求者，但桃花總是多多益善，更多選擇就意味著擁有更多主動權喔。

辦公室和人多的地方，都是你在本月的桃花綻放地，部分人有機會在網路上結交到風趣幽默的異性，如果聊得不錯就約出來見見面吧。就算只是交個朋友，也能為生活添加點新鮮感。但要注意分寸，別玩愛情遊戲，否則到頭來吃苦頭的還是自己。

射手座

2023年才一開始，你的世界就飄散著濃濃的甜蜜曖昧氣息，真是讓人羡慕。如果你近期有密切接觸互動的對象，那麼接下來一個月會是你們感情升溫的黃金期喔。本月回家過年時可能因為家人的逼婚壓力，讓你感到焦躁不安，但也會讓你會有種被點醒、豁然開朗的感覺，對感情之事有更清晰的想法、更明確的目標。

工作狂型的人，可不要把全部精力都投入在工作，今年是為自己的終身大事考慮考慮的時候了。多為自己安排點娛樂社交活動，在放鬆的場合中，你將能吸引到優質的異性。不過，部分射手座可能會陷入三角戀，要多留一個心眼，擦亮眼睛。

摩羯座

本月遇到心儀對象的可能性極大，多跟人聊聊你擅長的話題，可以在交流中擦出新的火花。不過，部分摩羯容易因自信不足而怯場。想要桃花盛開，「自信」是你本月的魅力關鍵字！大大方方的展現熱情，向你的對象積極釋放訊號。

這裡還要特別鼓勵你，向比自己優秀的異性發起進攻，能讓你有機會談一場超出自己預期的戀愛哦。別呆呆的等著緣份從天上降臨，機會都是自己爭取來的，多向別人展示自己，一定會有異性被你的魅力所吸引。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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