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本週「生肖+血型」組合財運TOP5 這生肖O型好運關鍵在「先發制人」

聯合新聞網／ 綜合報導
在新的一週，不同血型生肖的人有著不同的運勢。圖片來源／ingimage
在新的一週，不同血型生肖的人有著不同的運勢。圖片來源／ingimage

年關將近，在2022的最後時光，每個人的運勢也都有些變化。日本網站「ananweb」近來就以血型+生肖分析，選出本週運勢最好的五個組合。

第五名 血型B型+生肖虎

想要得到好運，就從準備過冬開始。準備一些能夠有效保暖的衣物、或是手套、襪子等等，只要能讓身體暖起來，就能夠一同招來幸運。如果想要購買聖誕禮物，週一和週五是最適當的時機。但要小心別買太多超出預算。

第四名 血型AB型+生肖鼠

重整一切的時刻。平時一直伴隨在身邊的各種用品，在一年的使用之下，也該好好清潔或是維修保養了。自己的身體也是一樣，不妨找個按摩或針灸之類的，好好放鬆養精蓄銳。雖然會花點錢，但更能讓財運重新出發。

第三名 血型A型+生肖龍

本週任務是「好好傾聽他人的話」。即使是看似沒什麼營養的閒話家常，裡頭可能也蘊含著財富密碼。因此不要被先入為主的想法影響，好好聽聽別人到底在說什麼。不過如果是網路上的資訊，要小心誇大不實的言論，得保持半信半疑的心態面對。

第二名 血型O型+生肖狗

「喜歡」的心情是幸運與財富之源。這一週就盡可能地放膽去做各種想做的事，購物時也選擇大方一點，若是能順利買下幸運物，財運就會一口氣暴漲，對未來的收入產生幫助。

第一名 血型O型+生肖兔

好運的關鍵在「先發制人」。例如內心在規劃「2023年想做的事」時，不妨就別等到2023年了，直接從此時此刻開始行動，從相關的準備開始做起。而為了自己這一年來的辛勞，買點禮物犒賞自己也是很不錯的。

運勢 日本

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