本週「生肖+血型」財運TOP5 屬狗加這生肖將獲得財神爺眷顧

新的一週到來，每個人的運勢也將重新洗牌。日本網站「ananweb」最近就以血型與生肖進行分析，選出五個在這一週運勢最好的組合是什麼。

第五名 血型A型+屬羊

平時出手相當大方的這組合，可以在這週開始收斂一些。將許多細小的花費節省起來，其實久了也能累積到一定程度。如果散財癖改不掉，就確認住宅北方是否有整理乾淨。在想要什麼東西的時候，比起消費更可以考慮嘗試DIY。

第四名 血型B型+屬兔

財運提升的關鍵在於「物盡其用」，像是為了避免食物浪費，發揮創意將用剩的食材做成一道新菜，或者將預計丟棄的東西做廢物利用等等。星期四、五是適合締結契約、貸款等事情的好日子，過程中別忘了詳細聽取說明，以免錯過該有的權益。

第三名 血型O型+屬虎

這組合在本週將有一些蠅頭小利的中獎運勢，像是彩券或者懸賞類的事情，很有可能獲得中些小獎的機會。若是想要購物，可以參考平時不常去的店家，看到順眼的化妝品或飾品等等，不妨就大方下手。

第二名 血型AB型+屬馬

財運密碼就在人際關係裡頭。為此應酬交際不能省，廣結良緣也能讓往後的財運一路順遂。投資自我外在也很重要，將面容好好的打理過，更能增加未來的發財機會。平時幫點小忙，寫些問卷或心得等等的也不錯。

第一名 血型B型+屬狗

這組合將能遭遇到「特別的一週」！在平時就認真努力下，財神爺也將對你綻放笑容。雖然不是一口氣賺大錢，不過可能會得到一直想要的東西，或者在稍微覺得有點吃緊時出現外快可賺等等，讓自己不至於為了錢傷透腦筋。黃色和金色可以帶來好運勢，可以多找找這類顏色的物品帶在身上。

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