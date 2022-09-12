舊愛回頭？年底前有望復合的「星座3組合」水逆期是高峰

現在是第三次水逆期。由於水逆跟舊人舊事有關，所以水逆期也是情侶復合的高峰。如果你的體質敏感，一般在水逆降臨前兩周的陰影期，你就會有所感應了。最近你是不是開始頻繁的思念起前任呢？或者感到自己想要復合的心思蠢蠢欲動？就跟著科技紫微網一起來看一下，近期有哪幾組星座配對可能會復合吧！

雙子座VS處女座

說老實話，其實這一對想要復合還真有點困難。如果不是藉著水逆這波東風，雙子和處女這一組情侶是屬於分手後就很難回頭的一對。雙子太任性，而處女又太驕傲，兩人一轉身就是一輩子。但是！既然兩個都是水星守護的星座，又怎麼能在水逆期間不被影響呢？

未來一個月，會有一隻看不見的大手，為你們創造再次聯繫的機緣巧合。這次相見，你們對彼此會有種不一樣的感覺，也會有想要重新認識對方的衝動。如果能夠復合，你們會發現彼此都成熟了不少，復合後的感情發展會比之前明朗很多。所以，如果你有復合的意願，這次就不要再錯過啦～～

雙魚座VS巨蟹座

人在情緒低落的時候，就特別喜歡回憶過去，把一些有的沒有的拿出來後悔、自虐。雙魚和巨蟹就是這種典型的人，而這種情緒在水逆期間更會被放大再放大。如果你們正處於剛分手或冷戰狀態，此刻大概內心戲都很足，明明都在瘋狂思念彼此，明明都放不下這段感情，卻只能各自分離，各自傷感。

水逆期間，巨蟹和雙魚的孤獨感會很強烈，然而與此同時，他們更會陷入糾結。想要主動聯繫對方，又害怕對方態度冷淡；害怕被拒絕；害怕對方已經不喜歡自己了。就是因為顧慮太多，才會把自己攪得心煩意亂。

如果分手的原因無關基本原則，那麼與其躲起來偷偷懷念對方，不如膽大一些，好讓自己不留遺憾。畢竟，對方也可能跟你一樣在糾結呢～～

獅子座VS天秤座

這一對星座組合呢，其實雙方都有復合的意思，只是一個太愛面子，一個喜歡擺架子，誰也不肯先退讓，沒來得及好好溝通就匆匆散場了，白白錯過了最佳的復合時間。受水逆影響，獅子和天秤最近會有點睹物思人，哪怕只是看個電視劇都能想起兩人曾經的回憶。你們會產生不一樣的想法，開始想念對方身上的優點，並反省自己做得不夠好的地方。

近期如果這對星座戀人有機會再次取得聯繫，兩人很可能會重新審視過去的這段感情，並願意再給彼此一次重新瞭解的機會。所以呀，如果你有復合的意思，為什麼不主動發個消息試探一下對方的意願呢，如果沒有明確拒絕你，那就是還有戲喔！

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