本週「生肖+血型」組合財運TOP5 屬鼠加這血型有財神爺全力加持

新的一週到來，代表著一切又將重新開始。日本網站「ananweb」就以生肖與血型進行分析，選出五種在本週財運最旺的組合。

第五名 AB型+屬兔

這組合本週的財運和工作運相互關連。因此若是尚有餘力，不如將時間花在一些臨時差事，或者針對自己的本行進行強化研修，當中付出的努力，在日後必然得到回饋。購物方面，可以去找過往敬而遠之的知名老店，以高品質來滿足自我需求。

第四名 B型+屬虎

這組合在本週適合大膽冒險。特別是在購物方面，挑選一些獨具個性的商品，可以讓自己有著一百八十度的大轉變。投資運方面也算相當良好，可以多研究理財訊息。反而去量販超市和藥妝店時要多加留意，以免購入太多無謂的東西。

第三名 AB型+屬雞

這組合本週的重點在「重視生態」。像是貫徹隨手關燈、避免浪費食物，確實做好回收等節約行為，都是能幫助財運的行為。自己平時則要時刻關注最新情報，可能會有對往後生活非常有幫助的新產品問世，不妨多加留意。

第二名 A型+屬馬

每天綻放出笑容，就是招來幸運的最佳辦法。像是一些小禮物或者蠅頭小利，都會隨著微笑一同到來。星期五是個趁機「斷捨離」的好時機，將沒必要的東西清一清，更能開拓出眼前的道路。如果想換新錢包，就往東邊方向行進購物，會有意料之外的驚喜。

第一名 O型+屬鼠

在大膽的行動下，財神爺也會在背後全力加持。各類樂透和抽獎都能夠放膽嘗試，特別是從未挑戰過的項目，很可能就這麼獲得了新手運。購物的話，適合買一些新服飾或裝飾品，把自己打扮得更亮麗，同時也能提升戀愛與工作運，也有機會遇到折價等等優惠。