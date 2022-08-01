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唐綺陽星座運勢週報：天秤工作被挑戰 魔羯桃花運旺
【唐綺陽星座運勢週報8/01-8/07】
重要星象：天王星停滯、火天合相、水星進處女、觸動開創大十字、觸動固定大十字
天王星停滯，即將要邁入五星逆行的階段，充滿懷舊氛圍，理財方面會需要處理過往舊有疏失或重新佈局。火天合相，理財和健康方面所做的投資跟努力，成果可能大好或大壞。水星進處女，關注健康的議題，職場上會更聚焦在工作細節的部份，想辦法更進階，讓自己更具競爭力。月亮天秤觸動開創大十字，注意家庭、職場的衝突事件發生。週五將觸動固定大十字，在金錢方面，小心交易或投資狀況多，親子間的衝突也會有白熱化的趨勢。
工作注意：金牛、天秤、射手、水瓶
金牛：工作停看聽，不要暴衝以免後悔
天秤：表現出專業，太優秀被挑戰
射手：避免出頭和長官衝突，做好自己
水瓶：後浪來襲，不得不更加油
桃花注意：獅子、天蠍、魔羯、雙魚
獅子：用對溝通方法，考慮對方感受
天蠍：少說少錯，小心破壞氣氛，弄巧成拙
魔羯：桃花運旺，放開心去感受
雙魚：太過低調，小心錯失桃花
財運注意：巨蟹、處女
巨蟹：理財項目過多，量力而為
處女：冷靜投資，表現亮眼
健康注意：牡羊、雙子
牡羊：求助醫療系統，多確認診斷結果
雙子：身體出現問題，當心過度操勞
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