快訊

波洛西將來台？ 最可能排在馬來西亞後「這天」

費半低點漲幅22% 美股利空不跌熊市結束了？

給所有人的中國史：如何從世界脈絡理解「中華」？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

唐綺陽星座運勢週報：天秤工作被挑戰 魔羯桃花運旺

聯合新聞網／ 唐綺陽
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供

【唐綺陽星座運勢週報8/01-8/07】

重要星象：天王星停滯、火天合相、水星進處女、觸動開創大十字、觸動固定大十字

天王星停滯，即將要邁入五星逆行的階段，充滿懷舊氛圍，理財方面會需要處理過往舊有疏失或重新佈局。火天合相，理財和健康方面所做的投資跟努力，成果可能大好或大壞。水星進處女，關注健康的議題，職場上會更聚焦在工作細節的部份，想辦法更進階，讓自己更具競爭力。月亮天秤觸動開創大十字，注意家庭、職場的衝突事件發生。週五將觸動固定大十字，在金錢方面，小心交易或投資狀況多，親子間的衝突也會有白熱化的趨勢。

工作注意：金牛、天秤、射手、水瓶

金牛：工作停看聽，不要暴衝以免後悔

天秤：表現出專業，太優秀被挑戰

射手：避免出頭和長官衝突，做好自己

水瓶：後浪來襲，不得不更加油

桃花注意：獅子、天蠍、魔羯、雙魚

獅子：用對溝通方法，考慮對方感受

天蠍：少說少錯，小心破壞氣氛，弄巧成拙

魔羯：桃花運旺，放開心去感受

雙魚：太過低調，小心錯失桃花

財運注意：巨蟹、處女

巨蟹：理財項目過多，量力而為

處女：冷靜投資，表現亮眼

健康注意：牡羊、雙子

牡羊：求助醫療系統，多確認診斷結果

雙子：身體出現問題，當心過度操勞

理財 星座運勢 獅子 職場 每週星座運勢 唐綺陽

延伸閱讀

心理測驗／碰上你就沒轍 團隊中誰是自己難招架的「天敵」

小孟塔羅：天氣熱就火爆？抽一張牌測「你的耐心指數」

12星座「8月運勢排行榜」揭曉！第3名工作如魚得水 單身也很熱門

鬼月4生肖「財運大開」！屬馬正財旺爆 屬龍有意外驚喜

相關新聞

唐綺陽星座運勢週報：天秤工作被挑戰 魔羯桃花運旺

天王星停滯，即將要邁入五星逆行的階段，充滿懷舊氛圍，理財方面會需要處理過往舊有疏失或重新佈局。火天合相，理財和健康方面所做的投資跟努力，成果可能大好或大壞。水星進處女，關注健康的議題，職場上會更聚焦在工作細節的部份，想辦法更進階，讓自己更具競爭力。月亮天秤觸動開創大十字，注意家庭、職場的衝突事件發生。週五將觸動固定大十字，在金錢方面，小心交易或投資狀況多，親子間的衝突也會有白熱化的趨勢。

每日星座運勢／雙魚修身養性必修課 不宜金錢交易

2022-08-01 牡羊座短評：顯得敏感，容易被一些小事刺激。【整體運★★☆☆☆】今天戀愛中的人事務繁忙，與戀人聚少離多。財運較弱，沒有心情仔細研究市場動態，理財心不在焉，易出錯。心情不好不妨約上

殺破狼周運勢／2星座金錢運好「有加薪機會」摩羯嫉妒心不要太強

天蠍座感情運方面，在感情宮位的火星與天王星受到太陽與土星影響，不論家事或是事業，雙方的看法都有極大的落差，爭執不斷，甚至會有人動粗，兩人吵到想離婚或分手的程度。

心理測驗／碰上你就沒轍 團隊中誰是自己難招架的「天敵」

每個人的性格不同，因此擅長與什麼樣的人相處也各自不同。日本網站「TRILL」最近就分享一則心理測驗，可以看出自己對什麼類型的人最難以招架。

12星座「8月運勢排行榜」揭曉！第3名工作如魚得水 單身也很熱門

火星進入金牛座與天王金牛合相，這個月社會氛圍容易有一些比較火氣、衝動、暴力的事件發生，若是你身旁有這樣的情況，記得要閃遠一點，或與人對應時不要過度情緒化衝動，容易會有紛爭，另外注意交通安全，不管是開車騎車留意規則，這個月份大家的經濟壓力會比較大，若是平常愛花錢的人一定要注意開支問題，不然容易花錢不知去向，多作一些運動會對身心平衡有幫助，在處理事情上也會比較理智清晰。

每日星座運勢／天秤做些喜歡的事情 適合外出散心

2022-07-30牡羊座短評：坦誠面對壓力。【整體運★★★★☆】充滿鄉土氣息的田園風光能勾起人們對大自然的眷戀，和另一半遠離塵囂去遊玩應該是個不錯的選擇；身邊充斥的太多的聲音要你去辨別真偽，堅持主見

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。