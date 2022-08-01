唐綺陽星座運勢週報：天秤工作被挑戰 魔羯桃花運旺

天王星停滯，即將要邁入五星逆行的階段，充滿懷舊氛圍，理財方面會需要處理過往舊有疏失或重新佈局。火天合相，理財和健康方面所做的投資跟努力，成果可能大好或大壞。水星進處女，關注健康的議題，職場上會更聚焦在工作細節的部份，想辦法更進階，讓自己更具競爭力。月亮天秤觸動開創大十字，注意家庭、職場的衝突事件發生。週五將觸動固定大十字，在金錢方面，小心交易或投資狀況多，親子間的衝突也會有白熱化的趨勢。

2022-08-01 08:28