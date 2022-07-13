下半年這些生肖當心意外！屬羊小心被竊、屬馬慎防車關

時間來到7月，2022年的下半年已開啟。不管你在上半年過得順暢平順，還是艱難險阻，都已是過去式；現在要面臨的是未知的下半年。

在2022年的下半年總體運勢中，最不缺的就是意外與變化。這些意外是否會發生在你身上呢？科技紫微網現在要列出容易遭遇意外與變故的幾個生肖，願大家都能逢凶化吉！

NO. 5：生肖羊

今年極少會有大意外，但小意外倒是時常發生，如財物被偷或遺失；好不容易畫好的設計稿被水浸壞；花了心血完成的文稿卻因忘記備份而遺失；電腦中毒，使資料丟失或外洩；急用的物品或證件偏偏找不著……

想減少意外發生，平時就一定要細心，做事、整理時注意條理，如果還是大剌剌處事，可會意外不斷。

NO. 4：生肖馬

「天乾物燥，小心火燭」，別以為這只是電視劇中的臺詞，它更是下半年對你的警示。下半年你身邊發生火災的危險係數增高，例如家中電路起火、瓦斯洩漏起火、小孩子玩打火機或易燃物品起火、祭祖祈福引發山火……這些都是你特別需要注意的。

關電源，關瓦斯，易燃易爆物品不要放在高溫處，整修老舊電路，家中、車上配置滅火器……做好防火措施，才能避免意外。

NO. 3：生肖蛇

交通事故會是下半年你最需要小心的意外。你可能因心情不佳而車速過快；可能不耐前方的龜速車而超車；也可能因為不遵守號誌、橫越馬路、疲勞駕駛……等種種原因而導致意外。同時，你還要小心別人違規造成的交通意外。

無論開車還是走路，除了嚴格遵守交通規則之外，一定要眼觀四路，耳聽八方，不要心急，必緩必穩，才能平安出行，平安回家。

NO. 2：生肖猴

刑沖太歲之年，行運受阻，波折不斷，很容易遭遇「煮熟的鴨子飛了」之類的意外，如：已經談妥但還未簽約的訂單被別人搶走；眼看著就要到手的獎金卻被取消；該得到的繼承權被剝奪……或是其他計畫中的貨品、專案，卻因機器故障、檔案被毀、自然災害，而被迫中斷。

要防止意外，唯一能做的就是儘量事先做好萬全準備，設想好不同的應變方案。

NO. 1：生肖虎

本命年犯太歲，煞氣較重，要小心血光之災。這段時期你的忍耐力急速下降，火爆力則向上直衝，易遭遇衝動犯事、惹下大禍、傷及人身安全的意外事件，如：喝醉酒衝動鬧事，言語糾紛與人起衝突等等。

要避免災禍，凡事得多忍耐、寬容、放鬆。若實在怕控制不住自己，就找個能制得住你的人在旁看著你吧！同時，使用機器或工具時，一定要小心謹慎，否則一旦走神，極易讓身體受傷。

【延伸閱讀】

了解你的天賦特質，才能選對行業！

【情侶合盤】跟他適合走一輩子嗎？

【科技紫微網 】