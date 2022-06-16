到處受歡迎！5生肖天生得人疼，貴人助力多

在這個社會上，想要出頭天，做人比做事更重要。有了好的人際關係，做事的實力才有機會被人看見，好的人脈更可以幫你省掉不少麻煩。科技紫微網現在要來點名，看看哪些生肖天生得人疼、到處受歡迎？沒有上榜的生肖也可以學習他們的做法喔！

生肖馬

性格樂觀健談，與人相處融洽，朋友很多，因此常能得到朋友的幫助。不過，他們有點心直口快的毛病，有時會得罪朋友而不自知，所以要注意言行舉止，別將自己的好人緣變成了暗藏的「冷箭」！

生肖雞

擅長看出別人的心思，且反應敏銳，因此總能適切的投人所好，甚至能使對方感動。他們是社交能手，表現溫和、親切，即使和初識的朋友都可以和睦相處，因此許多人很願意接近他們。既然有這麼好的人際關係，貴人運自然不在話下了。

生肖鼠

很珍惜與親朋好友的關係，愛好與親友聚會，因此會主動積極的參與、策畫這類聚會。他們的形象開朗、快樂，在聚會時能活潑機智的帶動氣氛，使大眾開心。因此屬鼠者很受人歡迎，朋友也多，自然貴人就不會少了。

生肖豬

為人真誠、無私，待人熱情，偶爾吃虧了，也能靠自己轉念，不會陷在怨天尤人的情緒裡，所以很多朋友願意跟他們親近。當生肖豬遇上困難時，自然有貴人來幫助他，會因為好運的包圍而扭轉乾坤！

生肖羊

擁有一顆柔軟的心，願意慷慨的對人付出時間和金錢。看到別人陷入困境時，他們總不自覺的想幫忙，不管是出錢、出力、傾聽、關心都可以，而且絕對不會斤斤計較自己的付出是否能得到回報。因此，別人也很願意回饋他們。

【延伸閱讀】

輸入時辰排命盤，解讀人生格局

未來能順遂嗎？名師神準解惑占

【科技紫微網 】