院長講堂／耕莘醫院院長鄒繼群 整合耕莘三院區 住院4M體貼長輩

新北溪南地區是大台北人口稠密區，醫療需求高，新店區天主教耕莘醫院在當地及周圍布建多處醫療園區，耕莘醫院院長鄒繼群表示，醫院的使命是設法讓病患恢復健康，回到自己的社區，從服務社區民眾到擔起重度急救責任，打造全方位的醫療體系。

敏捷式會議 團隊溝通順暢

重視「整合連結」的鄒繼群強調，病患出院回到社區後，不代表醫院就沒有事情了，後續社福、喘息或有無需要日照機構等都要協助。

耕莘醫院加上安康院區，員工逾2000人，為拉動這個大團隊，鄒繼群在乎團隊凝聚力，他直言，「不信任才是阻力」，透過有效率的敏捷式會議，讓開會、溝通變得順暢。

63歲的鄒繼群是耳鼻喉科名醫，老家在高雄，北漂服務耕莘醫院體系逾30年，去年6月從永和耕莘醫院長一職調任新店耕莘醫院院長，承擔更大責任。喜歡和病患互動的他，持續在永和耕莘、新店耕莘看診服務病友。

鄒繼群對養生運動很有一套，現場示範深蹲。記者黃義書／攝影

盼病人出院 長照沒空窗期

「耕莘醫院承接社會大眾的信賴，治療『急重難罕癌』責無旁貸。」鄒繼群並積極推動長輩住院「4M」，也就是要注意長輩住院4大重點，尤其重視出院後續協助連結長照的服務。

第一個M「What Matter」，了解病患在意什麼，若住院期間不配合復健，可能造成失能，要找到長輩在意的目標鼓勵復健。

第二個M「Motility」，要在意長輩的活動力，若因為臥床而導致肌肉流失，有些病患會不能走路，就無法復原，這非常可惜。

第三個M「Mentor」，很多長輩住院不一定是失智，可能是譫妄，若不處理好，就無法順利回到社區，因此必須及時介入。

第四個M「Medication」，有些長者吃20多顆藥，這回家要怎麼吃東西，就須詳細說明。

「除了4M，醫院要去支持長照體系。」鄒繼群希望病人出院後就能有各式各樣的長照連結，而不要有空窗期。並不是病患手術做完就沒事了，後續整合的連結更為重要，社福、喘息、日照機構等都需要協助。

耕莘醫療體系除了新店兩院區，還有永和耕莘醫院，鄒繼群設法將三院整合，各自發揮其特色。新店耕莘是重度急救責任醫院，以治療「急重難罕癌」為主；永和耕莘專注長照，將高齡長照體系結合；安康院區是社區醫院，可滿足社區照護需求。此外，醫院與耕莘護專結合，與新北衛生局合作成立耕莘診所，肩負央北社宅的社區照護。

重拾網球拍 帶便當呷健康

鄒繼群工作相當忙碌，目前多與朋友相約打網球，且做重量訓練，透過運動來強健身體。從學生時代便開始打網球的他，因工作忙碌而中斷打球很長一段時間，直到最近發現自己肌肉慢慢變少、身體變瘦，意識到再不運動肌肉會逐漸流失而發生「肌少症」，於是他重拾網球拍打網球。

研究發現，運動可以避免腦部萎縮，是預防失智症的重要一環。因此，鄒繼群平時會做一些重量訓練，讓肌肉有足夠的能量去承擔要做的運動項目。飲食上他會多留意，像每天中午開會的便當，常有炸物，因此近年會自帶便當，減少身體的負擔。

沒有抽菸習慣的鄒繼群，曾因肺腺癌開過刀，因此特別注重空氣品質，家中不但有空氣清淨機，裝潢材質也選用不含有毒物質的建材，更希望空汙問題能夠改善。他也鼓勵並補助全院員工每三年免費做一次「低劑量肺部電腦斷層掃描」，結果真的檢查出幾位員工罹患早期肺腺癌。

耕莘醫院院長鄒繼群。記者黃義書／攝影 鄒繼群

年齡：63歲

專長：耳鼻喉疾病、眩暈、睡眠呼吸中止症、頭頸腫瘤等

現職：耕莘醫院院長、耕莘專校副教授

學歷：國立台灣大學醫學院

經歷：永和耕莘醫院院長、台大醫院兼任主治醫師

給病人的一句話：要長壽但不要失能失智，就要保持三動（身動、腦動、互動）與健康飲食。