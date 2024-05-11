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陳菁徽：婦產科缺醫師 懷孕仍值大夜

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
婦產科醫師出身的立委陳菁徽表示，自己在人力荒的谷底進入婦產科，懷孕期間出於自願值過大夜班，建議衛福部應從大環境改變問題，透過健保改革，彌平科別人力不均的問題。本報資料照片
婦產科醫師出身的立委陳菁徽表示，自己在人力荒的谷底進入婦產科，懷孕期間出於自願值過大夜班，建議衛福部應從大環境改變問題，透過健保改革，彌平科別人力不均的問題。本報資料照片

急重難科醫師人力嚴重缺乏，特別是兒科、婦產科近年連住院醫師召募都有困難，北市醫師職業工會調查，國內近三成女醫師懷孕期間需值夜班。婦產科醫師出身的立委陳菁徽說，她自己在婦產科人力逼近谷底時投入該科，因人力不足懷孕時自願值大夜班，如果無法從健保改革著手，彌平醫師人力不均問題，類似事件恐會持續發生。

「在健保改革無法落實，科別人力傾斜現況下，強迫值班情況確實存在。」陳菁徽表示，醫療環境血汗，不少醫學生畢業後，會希望能兼顧家庭與生活，往不需要值班的科別流動，導致急重難科人力嚴重不均，也因為部分科別的特性，如婦產科、皮膚科等，存在性別不均問題，也讓值班難達公平分配。

陳菁徽表示，身為婦產科醫師，深知孕婦須多休息，若沒有合適孕產期照護、育嬰時間、足夠產假，很難讓女性醫事人員重回職場，加上擔憂升遷時間延後等，也讓醫療人員不敢懷孕，加劇少子化。

陳菁徽說，現況部分科別人力短缺，有聽聞有醫療人員懷孕被強迫排班，或懷孕期間擔心同事代班時數過長，即使懷孕也不敢拒絕值夜班，台灣醫療改革刻不容緩。

人力 懷孕 醫師

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