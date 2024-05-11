新制上路逾2個月 護病比9成醫院未達標

疫後全台鬧護理師荒，為改善血汗環境衛福部調整三班護病比，新制於三月上路至今已逾二個月，醫療工會團體調查全台逾五百名護理師上班情形，有九成醫院未達標，其中不乏醫學中心及衛福部所轄部立醫院，新制雖上路，但並未強制入法，不少醫院以「沒罰則何必遵守」的態度因應，工會批評衛福部，若護病比不入法，補人速度永遠趕不上流失速度，護病雙輸導致的醫療崩壞就在眼前。

本月十二日是國際護師節，目前領有證照的護理師逾卅萬，但實際執業僅不到十九萬人，護病比新制上路後，台灣護理產業工會調查於八十二家醫院執業的五百多位護理師，依回填問卷結果分析護病比是否達到新制標準，結果有九成醫院未達標，且醫學中心、區域醫院的三班護病比，全數都不及格。

於中部某醫院工作的不願具名護理師表示，平常以上白班和小夜班為主，因三班護病比尚未入法，醫院仍以全日平均護病比安排人力，若某個病房護理人力有缺口，就會調度人力相對充裕的科別支援，每次跨科支援都是一個月起跳，礙於照護業務不熟悉，上班壓力比以往更大，相對於自己熟悉的科別，更容易遭到投訴，有不少護理師不滿頻繁調度而離職。

台灣護理產業工會理事長羅運生說，護病比是改善血汗護理環境的第一步，但目前公告的護病比，僅是「鼓勵」醫療院所達標，並沒有強制入法，曾有接受問券調查的護理師指出，醫院擺明沒有要跟進新制，曾詢問過醫院，管理階層還以「沒入法、無罰則，我們不需要遵守」回應。

台灣醫療工會聯合會理事徐宏杰說，三班護病比的規畫不夠紮實，涵蓋範圍也不夠廣泛，目前只針對「一般急性病房」，但精神病房、慢性呼吸病房、急診、洗腎室等特殊單位的護理人員，仍缺乏制度性保障，逾九成護理人員認為，特殊單位也應訂定三班護病比，衛福部不該以「太複雜、難訂定標準」為理由，不顧特殊病房護理人力的權益。

衛福部照護司長蔡淑鳳表示，三班護病比於三月正式實施，要求各級醫療單位回報執行現況，工會公布的調查結果，與實際填報的情況有差距，照護司已在整理各醫院填報狀況，預計五月廿日公布結果，今年下半年將針對留任護理師訂出醫院的建議指標。