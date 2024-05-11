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台鐵漲價帶動高鐵運量？專家：不同運具定位有別

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導

國道客運、台鐵票價均醞釀喊漲，其中台鐵北高自強號票價最高可漲至一二一九元，直逼高鐵票價，恐因此連帶再推升高鐵運量。學者認為，交通部應針對不同運具做出差別定位；至於高鐵短期可朝運量管制、以價制量著手。

交通學者、消基會交通委員會召集人李克聰說，高鐵供給不足開放自由座，影響服務品質，是不爭事實，由於新車還要一段時間才能交車，若要維持品質，短期只能朝運量管制，限制自由座數量，以價制量，用票價抑制運量方向著手。

李克聰說，當特定運具負擔的運量愈來愈大，代表政府的平衡機制不夠，像是台鐵跟高鐵服務模式本來就不同，應該要有一定的差別定位，各運具都能均衡發展才是良性循環。

陽明交通大學運輸與物流管理學系教授邱裕鈞指出，高鐵票價是否反映成本，交通部應要密切監控。台鐵公司若要調整運價，可視市場競爭、尖離峰狀況及遞遠遞減優惠，進行票價優惠折扣，以提升競爭力。

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