高鐵運量創高 乘客：尖峰擠不上

台灣高鐵公司疫後旅運量大幅成長，去年運量首度突破七千萬人次，今年首季營收一三三點七八億元，載客量一九四七萬九四○一人次，較去年同期增百分之十點八，三月單月六七九萬六七一三人次，雙創新高。不過為負荷節節攀升的運量，高鐵部分自由座車廂已從三節擴增到五節、八節，也讓不少民眾擔心影響搭乘品質。

根據高鐵公司統計，今年前三月載客量較去年同期增一成，各站進出人次仍以台北站四○一點八萬人次最高，其次為台中站三二六點八萬人次、左營站二七○點七萬人次、桃園站二二三點二萬人次，其中桃園站更較去年首季成長百分之十四。

不過高鐵公司與日立東芝的新車採購案，預計二○二六年起陸續交車，二○二七年才可投入營運，如今高鐵運量不斷成長，儘管帶來亮眼營收，但在新車還沒來前，外界也擔心高鐵運量難以負荷。

過去高鐵自由座車廂固定為三節，但現在平假日尖峰，自由座車廂多高達五節，甚至是八節，在車廂常態性站滿人的情況下，不少旅客認為搭乘品質不若以往，「尖峰時段擠不上車」、「即便買座位也擠不過走道乘客」的抱怨聲音時有所聞，但若限縮自由座車廂，部分民眾又抱怨上不了車。

鐵道學會表示，高鐵面對不斷湧入的旅運需求，只能在既有能力做到最大化，目前的做法就是開放自由座車廂，若要兼顧品質勢必得漲價，但漲價並非永久之道，交通部作為主管機關，應該要平衡整個公共運輸系統，讓高鐵、台鐵及客運有不同層次定位，照顧不同族群民眾。

高鐵企業工會也說，因應運量增加，一直有跟公司提醒人力狀況，應評估檢討一線人員的工作負荷。

高鐵公司表示，去年起已三度實施「常態增班」，每周固定開行車次由一○一六班陸續增加到一○六○班。另依據不同時段自由座旅客乘車特性，規畫各種分流引導措施。將定期檢視各階段運輸需求，預測未來運量成長趨勢。