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台灣可可豆競賽 日本巧克力大師將來台經驗分享

中央社／ 屏東縣10日電

為迎接2025年國際可可豆競賽，屏東縣政府先行舉辦「台灣可可豆風味鑑賞競賽」以選出代表參賽業者，並邀請日本巧克力大師土屋公二於月中來台進行賽前講座。

屏東縣政府客家事務處今天新聞稿指出，卓越可可豆競賽（CoEx，Cacao of Excellence Awards）是全球最具聲望的可可競賽，旨在肯定可可種植者辛勤作業，並展現世界各地可可的口味多樣性；競賽匯聚頂尖感官評估專家和巧克力行業代表，每2年舉辦一次，每次吸引超過50個國家參與，各國參賽名額嚴格規範。

客務處表示，台灣去年共有5家業者參賽，屏東業者憑藉優異表現獲得金銀獎；根據參賽名額規定，2025年預計增至6家業者參賽，進一步提升台灣可可豆的國際知名度。

客務處提及，這次競賽由台灣可可與巧克力產業協會執行，除選拔代表參加明年卓越可可豆競賽外，也會舉辦4場可可職能系列課程，希望透過專業講師和產業品牌業者面對面交流，讓參與者深入了解國際賽制。

台灣可可與巧克力產業協會理事長張翠蘭告訴中央社記者，屏東氣候高溫高溼，且土壤、水質也適合可可生長；屏東縣政府2018年開始輔導種植，近年種植與發酵技術都成熟許多。

張翠蘭說，土屋公二過去來台交流時曾稱讚屏東可可風味，由於日本可可大多是進口，他對產地很感興趣，這次來訪除以講座分享世界各國可可發酵技術外，也將參訪在地農場。

主辦單位將於18、25日舉辦賽事說明會，分別在屏東可可巧克力園區與南投縣可可生產合作社；6月14至20日辦理報名及收件；8月舉行初賽與決賽，預計由13名具備TICCA巧克力品評訓練、可可生豆評鑑訓練，與英國IICCT品鑑師證照的評審進行評鑑。

可可 屏東縣政府 巧克力

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