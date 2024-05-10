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周日鋒面接近！天氣不穩定入夜雨勢明顯 東北季風增強「轉涼時間點曝」
中央氣象署表示，明天天氣跟今天類似，但午後各地山區要留意有午後雷陣雨，12日鋒面接近，全台天氣轉趨不穩定，12日晚間到13日清晨是雨勢最明顯的時候。
中央氣象署預報員曾昭誠今天告訴中央社，明天天氣跟今天差不多，只有花東地區會有零星降雨，午後各地山區有午後雷陣雨，但雨勢不會太大。
曾昭誠指出，12日白天開始有鋒面接近，白天還看得到太陽，不過隨著鋒面通過，12日晚間到13日清晨是雨勢最為明顯的時候，全台都有下雨機會，中部以北跟宜蘭地區的雨勢較大，有局部較大雨勢發生機率。
曾昭誠說，13日鋒面通過後，降雨趨緩，但仍要留意午後雷陣雨，接下來東北季風增強，預計影響到14日，北部跟宜蘭都會稍微轉涼，15日東北季風減弱。
溫度方面，曾昭誠指出，明天白天高溫都在攝氏30度以上，南高屏甚至有機會達到36度高溫，氣象署也會發布高溫資訊，12日白天高溫也在30度上下，13日跟14日則受到東北季風影響，高溫在25度到27度左右，稍微降溫，清晨夜晚北部低溫約在20度到22度左右。
曾昭誠指出，16日及17日預計水氣增加，屆時北部、東半部跟中南部山區會有局部短暫陣雨，但還要再觀察。
另外，曾昭誠提醒，11日晚上起到12日鋒面通過，金門及馬祖容易起霧，提醒民眾要多加留意。
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