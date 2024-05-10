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沒公布具體原因...公視節目徵件突延長收件時間 民眾：規則不應隨便更改
公共電視「紀錄觀點」忽然宣佈延長徵件截止時間，由於每件入選的提案可以獲得50萬補助，金額不小，忽然改變截止時間引發了外界質疑。
公共電視「紀錄觀點」節目的「觀點短片」，多年來一直公開徵求，也產生了許多非常有深度的紀錄片。今年的徵片主題是「一同關注年輕世代議題，舉凡國安、政治、性別、就業、校園、居住正義等，題目不拘，傾聽十三至三十五歲年輕族群的聲音，透過鏡頭與創意觀點，探討年輕族群如何看待自己的未來。」
往年都在四月底截止，今年在截止日到達時，官網資訊忽然改成五月底才截止。由於官網上沒有說明具體原因，引發質疑。
公視人員說，延長收件時間是希望讓更多人有機會可以報名這次的徵件。這個說法，可以感覺出公視的善意。
有許多有意報名的創作者也表示，本來以為來不及了，發現延長到五月底，確實時間寬裕了很多，更有機會報名。
不過也有人質疑，不知道是不是有特權人士來不及報名，所以公視就直接延長收件時間。他說，公務員考試、大學聯考、甚至是總統選舉等等，可以在快要截止時，忽然就延長報名時間嗎？這位拍片者表示，他沒有要指控，也沒有任何證據，只是說出心中的疑慮，想要善意提醒公視，遊戲規則不應該隨便更改，以免影響公平性。
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