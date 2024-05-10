蜜源作物開花率不佳 全國蜂群納天然現金災害救助地區

今年初荔枝及龍眼開花率不佳，各地蜂蜜產量大減，許多蜂農在血本無歸下呼籲蜂蜜減產應納入天然現金災害救助。農業部預告「農業天然災害救助辦法」第六條修正草案，公告蜜源作物減產達一定比例時，全國為蜂群將納入現金救助及低利貸款地區。

荔枝、龍眼為台灣栽種面積最大的蜜源果樹，開花時因流蜜量較其他同期開花植物大，且含天然單糖量高，蜜蜂對荔枝、龍眼具高度偏好性，為國內蜂農春季主要蜂蜜生產的蜜源，佔蜂農收入7成以上。

本次天然現金在害救助修正在於主要蜜源作物如荔枝、龍眼等開花率不佳，蜜蜂採集區域受限下造成蜂群缺糧明顯受損，因此得依該作物開花率低於5成的直轄市、縣（市），種植面積合計超過全國總種植面積7成時，公告全國為蜂群現金救助及低利貸款地區。

農業部農輔導司副司長陳怡任表示，過去天然災害救助的災害包含颱風、豪雨、寒流、乾旱等，但並未包含蜜源作物減少導致的災害，今年1月到3月國內龍眼花和荔枝果樹產區，因生育氣溫未達發芽分化條件，普遍開花率低於5成，使得蜜源大大減少。

陳怡任指出，當蜜蜂採蜜時若缺乏蜜源時，蜂群間會出現爭奪廝殺，進而致蜂群消耗壽命縮短，甚互咬致死，勢必造成蜂群受損。本次修正將追溯今年1月1日以後發生的天然災害均適用，也縮短預告期限為7天，會盡快完成修正。