上午連3震 氣象署：未來半年有餘震 應力調整可能再回花蓮北邊

今天上午接連發生3起顯著有感地震，前2起地震規模皆達5.0以上，中央氣象署針對花蓮縣發布災防告警訊息。中央氣象署地震測報中心吳健富指出，此次仍是0403花蓮地震的餘震序列，目前應力已調整至南邊，至少3個月到6個月都會持續發生餘震，數量密集、規模較大，或地震深度較淺，都很正常，可觀察後續應力應會再調整回北邊。

根據氣象署統計，0403花蓮地震發生後，至今已有1396起餘震。吳健富表示，今天連3起地震仍是0403花蓮地震的餘震序列，目前應力已調整至南邊。一次發生規模較大地震後，能量不會短期釋放完，至少3個月到6個月都會持續發生餘震，雖然會慢慢趨緩，頻率不會這麼高，但偶爾可能也會出現幾個規模較大，甚至較密集，都很正常。

吳健富也說，今天連續發生3起的地點因為地質特性，與4月22日的較大餘震一樣，為極淺層地震，多在深度10公里以內，今天有一起為4.2公里，但之前也出現過2公里，所以民眾不用太擔心。