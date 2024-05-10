快訊

MLB／水原一平竊案將拍影集 製作方：一段信任與背叛的故事

謝國樑罷免二階連署將啟動 藍提修選罷法提高門檻

影／台74銜接國1工安意外！工程車翻覆 1工人無呼吸心跳1骨折

聽新聞
test
0:00 / 0:00

上午連3震 氣象署：未來半年有餘震 應力調整可能再回花蓮北邊

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
震源鄰近區域地質剖面圖。圖／國家災害防救科技中心提供
震源鄰近區域地質剖面圖。圖／國家災害防救科技中心提供

今天上午接連發生3起顯著有感地震，前2起地震規模皆達5.0以上，中央氣象署針對花蓮縣發布災防告警訊息。中央氣象署地震測報中心吳健富指出，此次仍是0403花蓮地震的餘震序列，目前應力已調整至南邊，至少3個月到6個月都會持續發生餘震，數量密集、規模較大，或地震深度較淺，都很正常，可觀察後續應力應會再調整回北邊。

根據氣象署統計，0403花蓮地震發生後，至今已有1396起餘震。吳健富表示，今天連3起地震仍是0403花蓮地震的餘震序列，目前應力已調整至南邊。一次發生規模較大地震後，能量不會短期釋放完，至少3個月到6個月都會持續發生餘震，雖然會慢慢趨緩，頻率不會這麼高，但偶爾可能也會出現幾個規模較大，甚至較密集，都很正常。

吳健富也說，今天連續發生3起的地點因為地質特性，與4月22日的較大餘震一樣，為極淺層地震，多在深度10公里以內，今天有一起為4.2公里，但之前也出現過2公里，所以民眾不用太擔心。

吳健富指出，目前應力已調整到主震震央南邊，後續就是再觀察是否會回到北邊，預計3個月至6個月內，民眾都要持續留意餘震狀態。

今天上午接連發生3起顯著有感地震，前2起地震規模皆達5.0以上。圖／氣象署提供
今天上午接連發生3起顯著有感地震，前2起地震規模皆達5.0以上。圖／氣象署提供

地震 花蓮 餘震

延伸閱讀

台中油婆蘭營地山友摔傷 花蓮空勤出動救援

20時36分有感地震！震央位於花蓮近海 規模4.6、最大震度4級

傳統代表母親橘黃色萱草盛開 花蓮農友免費開放參觀

花蓮萱草花田盛開 母親節應景賞花一掃地震陰霾

相關新聞

國家級警報響！ 連3震 上午9時35分花蓮近海規模5.1地震 最大震度4級

上午9時35分58秒，發生有感地震，中央氣象署發布災防告警訊息，告警範圍為花蓮縣。

好天氣只到明天！母親節鋒面攪局、全台慎防雷雨突襲

今天各地大致都是多雲到晴天氣，天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天表示，午後時段山區附近有熱對流雲系發展，帶來短暫雷陣雨機會...

將有颱風生成？ 賈新興：下周一有3成機率發展熱低

短期氣候趨勢預測，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，5月20日起至6月16日降雨偏多的機率高。

長榮航班機上衝突 勇敢空服員曝心情：謝謝上天讓我們平安落地

長榮航空日前一架航班發生機上衝突，兩名旅客大打出手，機上空服員奮力阻擋險遭挨拳。「記者爆料網」網站今天凌晨PO出疑似在場...

農藥殘留抽檢725件 12.1%不合格

衛福部食藥署昨公布市售蔬果農產品農藥殘留監測結果，包括錢都日式涮涮鍋士林芝山店、無老鍋西門町店、千葉火鍋嘉義店等名店均上...

1張圖看梅雨建立指標 賈新興估這時期降雨偏多機率高

有利梅雨鋒面建立環境，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，預估於5月27日至6月8日之間建立。另外於5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。