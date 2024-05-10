AI時代 體驗科技結合生活—2024美國矽谷科技夏令營

2020年新冠疫情來襲，科技產業突破框架，人工智慧快速發展，如何跟上科技腳步更成為Z世代競爭的一大關鍵。聯合報有行旅與舊金山世界日報長年攜手舉辦美國矽谷科技營，提供對科技、創業有興趣的青年學子一個學習體驗的機會，或可從中找到樂趣與方向。

因應生成式AI工具興起，矽谷科技夏令營今年將著重在「科技結合生活」，帶領學員深入矽谷中心，探索最新人工智慧技術。同時納入多元、漸進式的課程，讓學生由淺入深，得以運用所學，應用於觀察、解決生活中的問題，並在營期最終展現學習成果。

知名企業參訪

美超微Supermicro

學員將拜訪由台灣人創辦的美超微電腦（Supermicro）。2004年美超微開始發展全方位的節能伺服器，強調「綠色運算」提倡Better、Faster、Greener，逐步成為產業第一領導品牌；近期美超微電腦（Supermicro）成為輝達最核心供應鏈成員，受惠AI帶來產業新革命，為美超微電腦創造更大的格局。

學員將在美超微電腦矽谷總部，深度了解其主要營業項目「電腦伺服器」。今年寒假冬令營，學員在現場見識到ChatGPT 的伺服器的運作，欣喜不已。面對高速成長的AI人工智慧，學子進到產業第一現場，了解趨勢、AI發展與科技徵才重點，無疑是大開眼界的好機會。

台達電Delta Electronics

學員另將前往矽谷灣區參訪台達電子工業（Delta Electronics），辦公室本身是第二座通過美國綠建築協會的LEED零耗能認證的綠建築，學員將深度探訪整棟綠能建築，參觀各種節能設施，了解其綠色企業主張。

台達電主營的電源與變壓系統，學員將看到多樣化的科技產品運用，包括電源驅動類產品、控制器、機器人等工業設備，以及商店或家用的投影機、LED 與照明設備、汽車電子等，了解到電子及科技如何應用於生活之中。

科技工作坊

《矽谷科技夏令營》也與神經科學儀器公司Mindsall合作，進行兩天的腦波工作坊，透過腦波儀，學員將了解專注力和情緒狀態可控制遊戲裝置，親自體驗腦波遊戲。

學員也將拜訪矽谷第一高中Monta Vista High School，該校高中機器人社團(簡稱MVRT) 獲得無數機器人大賽冠軍。在為期兩日的工作坊中，學員將跟著 MVRT成員參訪製作機器人的木工和電機教室，再分成三大主題詳細介紹，包括3D建模、電子零件組裝、編寫程式，從硬體到軟體全方位深度學習，並動手製作自己的機器人。

探訪新創

營隊行程也安排拜訪人工智慧男裝租賃新創公司Taelor，創辦人鄭雅慈點出，創業公司要能賺錢，一定要解決客人的痛點，鄭雅慈將分享創業的心路歷程，如何從生活中發掘商機並結合AI 科技的優勢，創辦了租賃時尚的Taelor。

我們也將帶學員認識台灣工程師在矽谷創立的Yo-Kai Express拉麵販賣機，透過科技解決食材保鮮問題，並整合物聯網和人工智慧等跨域技術，成功打造無人自動販賣機，學員們將體驗只要90秒就能端出一碗媲美現做的拉麵。

特別行程

營隊將前往位於矽谷新總部的Apple Park，體驗AR擴增實境；另外前進成立不到兩年的Meta Store，當學員配戴Quest 2頭盔即進入Metaverse的世界，實體店面內部配備的一面曲面LED螢幕，學員將在此體驗30秒的虛擬實境短片互動。

此外，也會來到加州自然科學博物館、USS大黃蜂博物館、Intel Museum、電腦歷史博物館、Nomad Futurist基金會數據中心，藉由專訪和參觀豐厚學子們的學識和擴張他們的視野。另會安排參訪頂尖學府史丹佛大學和加州大學柏克萊分校，讓學員與名校學生面對面交流，認識校園和美國留學的生活經驗。

美國職棒大聯盟是棒球的最高殿堂，暑假正值MLB賽季，營隊期間特別安排學員進場觀賞比賽。學員還將至科技高爾夫球場Top Golf，它結合科技和聲光效果提供球友特殊揮桿體驗，使學員完全沉浸美式文化的洗禮。

如果你想去

「2024美國矽谷科技夏令營」16天13夜的旅程，7月15日至7月30日。報名請洽 (02)8643-3517、8643-3543、8643-3905、8643-3926、8643-3959。或瀏覽有行旅官網：https://bit.ly/4doLLij

• 5月19日將於聯合報汐止總部舉辦《美國矽谷科技夏令營》、《美國金州勇士籃球營》說明會，5月26日：新竹說明會，另有台中、高雄場次，歡迎洽詢。