好天氣只到明天！母親節鋒面攪局、全台慎防雷雨突襲

今天各地大致都是多雲到晴天氣，天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天表示，午後時段山區附近有熱對流雲系發展，帶來短暫雷陣雨機會。

氣溫方面，歐宗學表示，受到這波東北季風餘威影響，昨晚到今天清晨仍然有局部較低溫出現，全台平地最低溫在新竹縣寶山鄉只有16.6度，其他地區也大多只有18-20度。白天起明顯回溫，預估各地白天高溫上看30度，有相當明顯的日夜溫差。

也要留意空氣品質，歐宗學表示，雖然隨著東北季風減弱，已經不再有境外汙染移入，但轉偏東風以後西半部地區擴散條件明顯轉差，可能會較容易累積汙染物，並且在光化作用後臭氧濃度也會跟著升高，下午時段空品可能較不理想，局部地區仍然有機會達敏感族群不健康等級。

明天延續類似的大氣環境，風向為東南至偏南風，水氣仍較少，歐宗學表示，各地維持多雲到晴午後山區短暫陣雨的天氣型態，整體氣溫會比今天再高1-2度左右，南部內陸近山區要留意可能會再有35-36度的極端高溫出現。

明天西半部地區空氣品質仍然較不理想，普遍都在普通等級，局部地區還是有機會達敏感不健康，戶外活動要留意高溫及空品影響。

周日各地天氣會有大幅度的轉變，歐宗學表示，隨著鋒面逐漸南下接近，環境水氣增多轉不穩定，各地不定時都將有局部短暫陣雨機會，且可能偶有雷雨伴隨瞬間較大雨勢及強陣風。

周日晚間到下周一鋒面通過後，東北季風增強，天氣仍持續不穩定，不過，他說，降雨熱區會隨鋒面南下而逐漸往南移動，北部地區降雨會較早停止。

氣溫方面，歐宗學表示，因為降雨及東北季風再次南下而轉涼，仍然是北部地區感受較明顯，下周一白天高溫降至26度左右，夜間低溫會再下探至20-21度，整體降溫趨勢會跟昨天、今天的型態相似，留意未來幾天氣溫波動會比較大。

空氣品質方面有改善的趨勢，由於降雨有助清除空氣中的汙染物，預估空品較差的狀況在周日就會獲得緩解。

下周二東北季風開始逐漸減弱，預報的環境水氣較少，歐宗學表示，預估各地是多雲到晴天氣為主，午後中南部山區有局部短暫雷陣雨，可能會影響到部分南部平地。

歐宗學表示，相似的天氣可以持續到下周三，下周四起水氣又有增多趨勢，可能會帶來新一波的降雨，但不確定性較高，要持續追蹤最新的天氣預報資訊。