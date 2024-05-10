今晴朗好天氣 周日變天雷雨 近期有無颱風吳德榮曝機率

今晨各地無降雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天大陸高壓挾乾空氣，各地晴朗穩定，中南部山區午後偶有局部短暫陣雨的機率。白天北舒適微熱、南偏熱，早晚偏涼。北部18至29度，中部18至33度，南部20至34度，東部19至30度。

吳德榮表示，明天高壓迴流，各地多雲時晴、氣溫漸升，中南部山區午後偶有局部短暫陣雨的機率。

周日鋒面接近，吳德榮表示，大氣趨不穩定，轉有局部短暫陣雨或雷雨；下周一鋒面快速南下、通過，各地有局部陣雨或雷雨、再好轉為多雲；應注意對流胞帶來小範圍的劇烈天氣。

吳德榮表示，下周二至周四鋒面已南移、在巴士海峽至呂宋島徘徊，各地多雲時晴，午後近山區偶有局部短暫陣雨的機率；下周二、周三鋒後有涼空氣，白天舒適至偏熱，早晚很涼；下周四氣溫升。