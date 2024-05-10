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今各地晴朗好天氣！周日變天有雷雨 近期有無颱風吳德榮曝機率

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今晴朗好天氣 周日變天雷雨 近期有無颱風吳德榮曝機率

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天各地晴朗穩定，白天北舒適微熱、南偏熱，早晚偏涼。本報資料照片
今天各地晴朗穩定，白天北舒適微熱、南偏熱，早晚偏涼。本報資料照片

今晨各地無降雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天大陸高壓挾乾空氣，各地晴朗穩定，中南部山區午後偶有局部短暫陣雨的機率。白天北舒適微熱、南偏熱，早晚偏涼。北部18至29度，中部18至33度，南部20至34度，東部19至30度。

吳德榮表示，明天高壓迴流，各地多雲時晴、氣溫漸升，中南部山區午後偶有局部短暫陣雨的機率。

周日鋒面接近，吳德榮表示，大氣趨不穩定，轉有局部短暫陣雨或雷雨；下周一鋒面快速南下、通過，各地有局部陣雨或雷雨、再好轉為多雲；應注意對流胞帶來小範圍的劇烈天氣。

吳德榮表示，下周二至周四鋒面已南移、在巴士海峽至呂宋島徘徊，各地多雲時晴，午後近山區偶有局部短暫陣雨的機率；下周二、周三鋒後有涼空氣，白天舒適至偏熱，早晚很涼；下周四氣溫升。

近期是否有颱風生成？吳德榮表示，美國（GEFS）模式持續模擬，下周菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，但機率有降低的跡象；其他各國模式亦有類似的調整，應繼續觀察。

美國系集模式（GEFS）模擬圖顯示，下周菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，但機率有降低的跡象（左圖）。最新歐洲（ECMWF）系集模式12日20時模擬圖（右圖）亦顯示，熱帶擾動的發展機率亦有類似的調整。圖為吳德榮擷自weathernerds，ECMWF。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
美國系集模式（GEFS）模擬圖顯示，下周菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，但機率有降低的跡象（左圖）。最新歐洲（ECMWF）系集模式12日20時模擬圖（右圖）亦顯示，熱帶擾動的發展機率亦有類似的調整。圖為吳德榮擷自weathernerds，ECMWF。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄

吳德榮 鋒面 雷雨

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