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再生醫療雙法 立院初審通過

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
再生醫療雙法草案今天送出立法院衛環委員會，由左至右分別為衛福部醫事司長劉越萍、立委王正旭、立委林月琴、立委黃秀芳、衛福部長薛瑞元、立法委員劉建國、衛福部食藥署長吳秀梅、衛福部健保署副署長龐一鳴。記者李青縈／攝影
再生醫療雙法草案今天送出立法院衛環委員會，由左至右分別為衛福部醫事司長劉越萍、立委王正旭、立委林月琴、立委黃秀芳、衛福部長薛瑞元、立法委員劉建國、衛福部食藥署長吳秀梅、衛福部健保署副署長龐一鳴。記者李青縈／攝影

立法院社福及衛環委員會昨審議通過「再生醫療法雙法草案」，關於再生醫療規範，僅恩慈療法及特管辦法已核准執行項目可免除人體試驗，其餘醫療仍須經人體試驗，且胎兒不作為再生醫療組織、細胞提供者，衛福部也需定期公開治療成效等規範，待三讀通過後正式上路。

再生醫療雙法，包含「再生醫療法草案」、「再生醫療製劑條例草案」。醫事司長劉越萍說，條文明定非醫療機構執行再生醫療，或未經核准業者刊播再生醫療廣告，最高可處二千萬元罰鍰。

昨審議時，對於再生醫療是否排除異種細胞，立委陳昭姿說，相關治療不確定性高，且日、韓仍禁止，建議排除。衛福部長薛瑞元說，若再生醫療法將其排除，形同未來有異種細胞相關療法時會回到醫療法處理，反而罰則較輕，且沒有後續追蹤要求，最後立委邱議瑩等人皆支持不應把異種細胞排除管理，朝野達共識。

另條文極具爭議部分為再生醫療組織、細胞提供者，應以「有意思能力的成年人」為限，排除胎兒。劉越萍說，經討論後，將條文中胎兒刪除，以避免出現道德爭議，而其他無意思能力的成年人可透過配偶、子女、父母等書面同意，但需經過公證程序。

在廣告及罰則部份，劉越萍說，以前對於違規廣告託播業者，罰則最高僅處廿五萬元罰鍰，因開罰金額不高甚至有不肖業者將罰鍰視為成本的一部分，此次修法將罰則提高，非醫療機構執行再生醫療，或未經核准業者刊播再生醫療廣告，最高可處二千萬元罰鍰，且可沒入執行再生醫療的設備跟製劑，形同阻斷生財工具。

再生醫療法草案 廣告 衛福部

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