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搶救脊椎側彎！台中榮總AR擴增實境手術 助15病患獲重生

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師陳楷元模擬示範使用AR擴增實境手術眼鏡替病人開刀。圖／台中榮總提供
醫師陳楷元模擬示範使用AR擴增實境手術眼鏡替病人開刀。圖／台中榮總提供

台中榮總神經外科團隊天今發表，利用AR擴增實境眼鏡，搭配術中導航技術的脊椎側彎矯正手術，即時呈現解剖構造、骨釘置入的角度位置等，醫師避開危險區域，幫助飽受脊椎側彎之苦，至今累積有15例成功的案例，其中5人今天到場展現成果。

台中榮總神經外科主治醫師陳楷元說，台中榮總團隊在前年10月執行全台首例擴增實境手術治療脊椎側彎病人，至今累積15例，平均手術時間可減少約20%，失血量減少約23%，病人手術後恢復良好，手術後無併發症且門診追蹤時對手術的效果均十分滿意。

他指出，根據臨床調查，台灣青少年脊椎側彎的發生率約在5%到10%，脊椎側彎可用前彎測試檢測，請受測者兩腳併攏打直，往前彎曲身體，從後側觀察，若肩胛骨有一高一低，就要懷疑有脊椎側彎的可能。臨床上，以柯布氏式角度評估，側彎角度超過10度認定為脊椎側彎，大於40度時應接受手術治療。

陳楷元分析，脊椎側彎根據側彎的數量可分為C型與S型兩種。這15個案例，C型、S型都有，脊椎側彎角度平均達79.57度，最大甚至可到124度；術後最少都有80%以上的角度改善，最大甚至可達到93%，手術中骨釘置入的準確度最少都有95%以上。

15歲少女因兒時發燒造成生長遲緩，合併脊椎側彎，背部疼痛的問題，脊椎側彎角度達到90度，心肺功能受到影響，導致活動力下降，也難以融入群體活動，加上年紀較小且側彎角度大，脊椎能安全置入骨釘的位置非常小。

團隊利用擴增實境智慧手術眼鏡，並結合術中導航的技術，準確地置入骨釘並順利矯正至小於20度的角度，少女身高從145公分增加到155公分，手術後已近半年，少女的心肺功能大幅增加，活動力因此提升，發育追上同齢人的速度，家屬在門診追蹤十分滿意。

台中榮總副院長傅雲慶（中）等人與5名接受脊椎側彎手術病患合影。 圖／台中榮總提供
台中榮總副院長傅雲慶（中）等人與5名接受脊椎側彎手術病患合影。 圖／台中榮總提供

台中榮總 手術 擴增實境

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