數據揭真相！桃園半個月停電20次 蘇俊賓直指台電系統性問題：絕非個案

桃園半個多月來停電20次，成為停電重災區。桃園市副市長蘇俊賓今天直言，數據顯示，這2個月停電頻率明顯增加，影響用戶也增加，顯示停電是系統性問題，呼籲台電不要再用「個案」當理由搪塞。

桃園市停電不斷，前天深夜11時44分先是大園、中壢區2779戶停電。龜山區及新北市林口區昨晨6時5分有6627戶停電。到了昨晚8時55分，八德、大溪和平鎮區又停電，影響3205戶。

蘇俊賓表示，桃園近幾次停電，台電每次都以個案來說明，原因不外乎樹竹或外物觸碰造成事故停電，但據市府統計，近6個月桃園一共停電171次，平均每日0.94次；受影響戶數共29萬4274戶，每次平均1721戶。

蘇俊賓說，尤其今年4月停電次數35次，平均每日1.16次，受影響戶數平均更達到2297戶，跳電的頻率、每次跳電的影響戶數都增加，就連5月才剛開始，桃園也停了6次電，影響數萬戶民眾用電，「這是系統性的問題，絕對不是用個案可以解釋。」

蘇俊賓說，穩定用電環境，除了穩定的能源，也包含具有前瞻性的輸配電的布置，桃園人口增加的趨勢，不是一天二天，中央始終沒有正視，積極改善，相關的硬體確實跟不上用電需求；行政院會上周通過「113年度中央政府總預算追加預算案」，再補助台電1000億元，結果桃園還是難逃停電窘境。