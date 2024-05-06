周三周四東北季風增強 北部低溫恐不到20度

天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天指出，本周白天高溫有機會達30度，但周三到周四鋒面遠離，北方有大陸冷高壓東移南下為台灣帶來東北季風，北部轉涼，早晚低溫約20度、白天高溫26-27度，中南部也有機會稍微降溫。

歐宗學說，今天北方有鋒面逐漸南下，預估尾端有機會掠過台灣附近，強度偏弱，帶來天氣變化有限，只有北部、東半部地區水氣較多，有機會帶來一些局部短暫陣雨，其他地區影響不明顯，局部雲量稍增、午後山區附近才會有比較高降雨機率，雨勢也不大。

今要留意高溫，各地白天高溫普遍都還是有機會來到30度，中南部會再更高一些，尤其是南部的內陸近山區，可能有局部極端高溫出現。

歐宗學說，明天各地雲量較多，西半部降雨不明顯，山區附近才有較高機會發生零星短暫陣雨，北部迎風面、東半部降雨機率較高，尤其是東部仍然受到微弱鋒面尾端影響，下雨範圍較廣、機率也比較高，可能會有局部較明顯雨勢。

歐宗學指出，周三到周四鋒面遠離，北方有大陸冷高壓東移南下為台灣帶來東北季風，強度雖然有限，北部轉涼一些，早晚低溫約20度、白天高溫26-27度，中南部有機會稍微降溫，配合仍然稍多的雲量，感受上不會像今天這麼炎熱。迎風面北部、東半部雲量稍多有局部短暫雨。中南部午後山區局部雷陣雨，南部平地可能會受到影響，要留意下午天氣變化。