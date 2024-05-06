肺癌危機／肺癌家族史篩檢 專家籲放寬年齡

肺癌已成「新國病」，衛福部國健署於一一一年七月一日起，將肺癌納入成人癌篩中，高風險族群每二年一次免費低劑量電腦斷層（ＬＤＣＴ）檢查，截至今年一月，已經篩檢七點八萬人。專家表示，家族史為罹患肺癌最重要的危險因子之一，但受限篩檢年齡，許多人無法及早篩檢，衛福部應放寬家族史篩檢年齡。

目前ＬＤＣＴ公費篩檢肺癌兩大族群，一是家族史，若父母、子女或兄弟姊妹曾患肺癌，男性五十至七十四歲、女性四十五至七十四歲可免費篩檢。二是重度吸菸者，吸菸史一年超過卅包，且未戒菸或戒菸未達十五年。

中研院士楊泮池日前在聯合報健康事業部主辦「二○二四癌症論壇」指出，吸菸、基因、空汙為肺癌危險因子，其中家族史相當重要，家族成員中，如有兩人罹患肺癌，則在一百名成員中，十年內將七至八人確診肺癌，比率非常的高。如血緣關係成員中，一人肺癌，則一百人中會有三人罹患肺癌。

「目前已知廿五個基因變異和女性肺癌有關」楊泮池指出，曾收治一名女性肺癌患者，進一步篩檢發現，她四個女兒也罹患肺癌，且均未吸菸。雖然基因檢測可找出高危險族群，但費用昻貴，應擴大ＬＤＣＴ免費篩檢對象。

「肺癌與家族絕對有關係。」癌症希望基金會董事、中山附醫胸腔外科主治醫師陳志毅說，肺癌好發年齡層為五十到六十九歲，依現行規定，個案父母、子女可接受免費ＬＤＣＴ檢查，但在年齡限制下，其父母、子女可能都不符合免費篩檢資格。

陳志毅建議，家族史者篩檢年齡應向下放寬至卅五歲，向上放寬至七十八歲，以擴增篩檢人數。如果能早期發現，可以透過手術切除腫瘤，省下昂貴標靶及免疫療法等費用。

衛福部國健署長吳昭軍表示，正積極找出高風險族群，不排除放寬家族史篩檢年齡。但擴大後，篩檢人數變多，醫院服務量能有限，必須考量是否造成延遲檢查。

目前肺癌家族史、重度吸菸者約六十萬人建議接受ＬＤＣＴ檢查，而最新結果顯示，肺癌偵測率約百分之一點三至一點四，高於國際平均百分之一點○至一點一，顯示符合成本效益。