快訊

永豐銀斥資154億元 收購柬埔寨微型存款金融機構領導者Amret

花蓮觀光產業紓困振興3方案細節出爐 力拚6月上路

台鐵票價凍漲28年！擬調漲提三方案 北高新票價恐直逼高鐵價格

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
台鐵公司1月成立後，是否調整凍漲28年的票價，備受外界關注。記者曾吉松／攝影
台鐵公司1月成立後，是否調整凍漲28年的票價，備受外界關注。記者曾吉松／攝影

台鐵公司1月成立後，是否調整凍漲28年的票價，備受外界關注。而台鐵公司依據立法院核准的鐵路運價率公式，預計提報出投資資本成本加上合理報酬率的3％、4％、5％，計三方案。

由於立法院交委會6日將邀請王國材「針對台鐵票價上漲暨列車準點率提升作為」進行專題報告，外界再度關心台鐵票價進展。

交通部長王國材先前曾表態，有關台點票價，上半年不會漲價，會在下半年通盤討論。據悉，台鐵公司曾向交通部說明，但無共識，將等待新政府上任後再做討論和決定。

台鐵強調，目前都尚未提出具體方案，惟按照過往經驗，要提的話會用投資資本成本加上合理報酬率的3％、4％、5％來計算，並交由董事會、交通部費率審議會審查，再報行政院核定。

台鐵表示，上一次檢討票價是2022年，通常每兩年會檢討一次，輪到2024年，會等去年度決算成本確定後再提出，希望下半年可以提出方案。

惟據初步試算，三種方案漲幅落在35.62％至44.52％間。以北高來說，恐怕會從843元漲到1,218元，直逼高鐵票價。

台鐵 票價

延伸閱讀

「16年沒好好休息」王國材畢業感言吐1事印象深 籲新部長留意台鐵安全

陸旅遊鬆綁限福建 王國材：開放幅度太小

解除禁團令回應陸方善意？ 王國材：大陸開放幅度比想像中差很多

陸客團來台有譜？ 王國材盼國台辦善意化為具體回應

相關新聞

備忘錄+1！台印簽署「標準及符合性評鑑合作備忘錄」 有利產品賣到印尼

為強化我國與印尼經貿關係，雙方推動長達7年多的「標準及符合性評鑑領域合作備忘錄」，5月3日由駐印尼台北經濟貿易代表處代表...

陳建仁：災難讓政府與民間合作 展現台灣韌性

行政院長陳建仁今天到南投參加「2024亞太社會創新高峰會」，陳建仁說，今年高峰會主題為「韌性亞洲」，從「經濟韌性」、「社...

誠美材公告：董事長、獨董未遵守董事會決議 甚感遺憾

偏光片大廠誠美材（4960）經營權風波延燒，兩派人馬持續發出聲明互嗆。在董事長何昭陽日前登報指控「部分董事少數股權行多數...

陳正祺率經貿團訪荷蘭 強化供應鏈連結與合作交流

台荷經貿產業合作關係密切，經濟部政務次長陳正祺2日至3日率經貿團訪荷，拜會荷蘭外交部及經濟暨氣候政策部，持續加強與荷蘭的...

AI新應用／AI譜出台灣風組曲 作曲竟花6個月時間面臨哪些技術問題

AI（人工智慧）陸續進入民眾生活，目前還只是做為輔助工具，不只工程師用AI，就連行銷人員寫報告、學生寫論文、美術製圖都用AI。現在AI還會作曲，市面上已經出現不少AI音樂創作軟體，這樣發展下去，連AI都要搶走作曲家的工作了？

放寬萊劑交換？ 我爭取鳳梨、芒果輸美

台美二十一世紀貿易倡議第二階段談判昨落幕，行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中說，因鳳梨、芒果出口受大陸經濟脅迫，須打開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。