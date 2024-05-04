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頒南丁格爾獎 陳建仁：護理人員用大愛做大事

中央社／ 台北4日電

行政院長陳建仁今天出席慈月基金會2024第13屆南丁格爾獎頒獎典禮時表示，護理人員所做每一件事，對病患或家屬都是很重要的大事，是用大愛做大事，陳建仁強調，政府會繼續努力當大家後盾。

陳建仁今天下午出席第13屆南丁格爾獎頒獎典禮，向護理人員表達敬意與感謝。陳建仁說明，南丁格爾獎是感謝並鼓勵照顧弱勢奉獻專業的護理人員，喚起護理人員對護理工作的初衷，以及社會大眾對護理專業的重視，讓民眾看見護理的專業價值，提升護理人員的自我認同。

陳建仁提到，今天有4組專業護理團隊及7位護理人員得獎，相關事蹟都讓人十分感動。諾貝爾和平獎得主德蕾莎修女常說用大愛做小事，而護理人員所做每一件事，對病患或家屬都是很重要的大事，是用大愛做大事，讓每個人的健康都得到很好照顧，也讓台灣可以很祥和。

陳建仁指出，護理人員充滿無限愛心、毅力與勇氣，這讓他想到聖經一句話，就是「你對我最小兄弟所做的，就是對我所做的」，大家都是行公義、好憐憫、存謙卑的優秀護理師，今天令人油然而生的不只是感動，更多是敬意與謝意。

陳建仁解釋，政府這段時間加強對護理人員的相關政策，並整合相關部會資源，推動護理人才培育以及人力整備等中長期計畫，目的是希望能檢討目前護理人員短缺情況，以因應高齡化的社會與民眾的需求。

陳建仁透露，為改善護理人員的勞動條件，衛福部也公告三班護病比標準，發放夜班津貼，政府所做、正如同德蕾莎修女所說的是小事情，這些小小的獎勵，難以跟護理人員們所付出的心力相比。

陳建仁強調，護理人員在台灣健康照護體系中扮演重要角色，真的是很了不起，政府也有責任，讓醫療護理人員的付出得到適當回饋，政府會繼續努力，當大家的後盾。

陳建仁重申，他除了感謝護理人員對所有病患所做的辛苦付出與卓越貢獻外，也要感謝護理人員們，讓外界能體會到，台灣人是慈悲、善良，願意團結、犧牲、奉獻、照顧別人。

台灣人 愛心 陳建仁

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